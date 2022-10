Quanto costa il safari più costoso al mondo Jet privato Emirates e lodge di lusso da Dubai al Madagascar sono i servizi offerti agli ospiti del safari più costoso al mondo che li porterà per 17 giorni in giro.

A cura di Clara Salzano

Il safari più costoso la mondo

Dimenticate i safari nella savana africana o nel deserto d'Arabia, l'offerta di Roar Africa supera tutto ciò che avete conosciuto fino ad oggi per i viaggi di lusso. Si tratta del safari più costoso al mondo che conduce i propri ospiti in un viaggio di 17 giorni tra Dubai, Namibia, Sud Africa e Madagascar con i servizi più esclusivi disponibili. Si parte con un jet privato Emirates A319 Executive e si dorme solo in hotel e lodge extra lusso per chi desidera vivere un'avventura senza precedenti.

"Non c'è esperienza al mondo come questa", con queste parole la società di viaggi di lusso Roar Africa presenta la sua ultima proposta per il più grande Safari sulla Terra. Il viaggio inizia a Dubai dopo gli ospiti hanno trascorrono una notte al Bulgari Dubai Resort.

Si parte poi in jet privato, progettato da Emirates appositamente per gli ospiti più esigenti. Si tratta di un hotel volante a cinque stelle con suite private. Ogni camera gode di spa con doccia e bagno di servizio. Gli ospiti si ritrovano poi in un'area salotto comune per il pranzo e il relax.

La prima tappa del viaggio è in Namibia, presso la più grande area protetta dell'Africa che presenta le dune più alte del mondo, alte 325 metri. Qui si dorme presso il &Beyond Sossusvlei Desert Lodge, che è una delle strutture più lussuose del continente con viste mozzafiato sulla natura circostante e servizi esclusivi.

Gli ospiti del safari più costoso al mondo vengono coinvolti in viaggi nel deserto, passeggiate guidate in e-bike, voli panoramici lungo la costa e giri in mongolfiera sulle dune per poi arrivare a Città del Capo. Si dorme all0azienda vinicola Delaire Graff nelle Cape Winelands, poi al Singita Ebony Lodge nella riserva privata di Sabi Sands al confine del Parco Nazionale Kruger e l'ultima tappa è in Madagascar. Ogni tappa offre le migliori strutture e servizi di lusso. Il costo per questo tipo di vacanza è di circa 165.000 euro, un sogno per pochi esploratori.