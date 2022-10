Quanto costa dormire nella Reggia di Versailles Le Grand Contrôle è l’hotel nel cuore della Reggia di Versailles che permette di godere di un soggiorno come alla corte dei re di Francia.

A cura di Clara Salzano

La reggia di Versailles

Vivere un soggiorno alla corte di Luigi XIV non è l'ultima scena tratta da un film in costume né il sogno nascosto di un bambino ma un'indimenticabile esperienza offerta da Le Grand Contrôle, l'albergo che sorge nel cuore della Reggia di Versailles. Trascorrere una notte nel lussuoso albergo vi farà vivere una vacanza degna della corte dei re di Francia.

Gli appartamenti nella reggia di Versailles

Le Grand Contrôle è l'hotel di lusso a cinque stelle nella Reggia di Versailles, icona della storia francese e uno dei massimi esempi di architettura francese del XVII secolo. L'albergo sorge proprio accanto allo Château de Versailles, nato come casino di caccia di Luigi XIII nel 1623 e poi ristrutturato e ampliato da Luigi XIV quando vi si stabilì con la sua corte. Le Grand Contrôle è infatti un'ex casa privata all'interno dei giardini della Reggia, costruita da Jules Hardouin-Mansart, architetto presso la corte di Luigi XIV.

L’edificio de Le Grand Contrôle

Chi soggiorna presso Le Grand Contrôle non solo ha la possibilità di dormire in un pezzo di storia francese ma di usufruire di una serie di servizi esclusivi. L'albergo di lusso comprende undici camere e due suite, restaurate rispettando l'edificio originale ma con tutti i comfort e la tecnologia del XXI secolo. L'hotel offre inoltre una serie di vantaggi ed esperienze eccezionali come visitare la Reggia di Versailles oltre l'orario di apertura al pubblico, passeggiare nei giardini di Palazzo al mattino presto, nuotare nel centro benessere ricavato in uno dei ambienti dell'edificio e assaggiare i menù preparati dallo Chef Alain Ducasse appositamente per l'albergo.

Una delle sale di le Château de Versailles

Il costo per un soggiorno presso Le Grand Contrôle varia in base alla tipologia di alloggio scelta e ai servizi inclusi. Una notte nel cuore di Versailles parte da 1.600 euro per una camera deluxe agli oltre 8.000 euro per il vasto appartamento da 150 metri quadrati abitato da Madame de Staël e fino a più di 10.000 euro per l'ex appartamento privato di Jacques Necker, revisore generale delle finanze e ultimo primo ministro di Luigi XVI.