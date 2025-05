Perché andare a dormire arrabbiati col partner fa bene alla coppia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di andare a dormire arrabbiati dopo aver litigato con il partner? In quei momenti si comincia a rimurginare, a pensare a ciò che si sarebbe potuto dire in un attimo di concitazione e a riflettere su quanto accaduto, ritrovandosi a girarsi e rigirarsi nel letto a combattere contro il sonno. Sebbene, stando alle convenzioni, si è sempre pensato che la rabbia irrisolta non faccia altro che crescere durante la notte, in verità le cose sono ben diverse e a dimostrarlo è stato un recente studio sulla questione, secondo il quale questi sentimenti negativi potrebbero addirittura far bene alla coppia.

Perché si provano a risolvere i conflitti col partner prima di andare a dormire

La psicologa Samantha Rodman Whiten di Potomac, nel Maryland, ha analizzato gli effetti dell'andare a dormire arrabbiati dopo un litigio con il partner, lo ha fatto nel libro 52 E-Mails to Transform Your Marriage : How to Reignite Intimacy and Rebuild Your Relationship, secondo il quale sono moltissimi coloro che provano in tutti i modi di risolvere le discussioni di coppia prima di mettersi a letto. I motivi per cui avviene? Solitamente è un'abitudine legata all'antica saggezza popolare, secondo cui la risoluzione dei litigi è l'unico elemento essenziale per mantenere l'armonia ed evitare un distacco emotivo. La cosa che in pochi sanno è che agire in questo modo non è sempre "utile" per il benessere della coppia.

L'abitudine che rischia di favorire una relazione tossica

Secondo la dottoressa Romanoff, risolvere rapidamente una discussione, magari anche scusandosi, non fa altro che favorire la comparsa di una relazione tossica, dove si mettono in secondo piano le esigenze individuali, il riposo e la propria prospettiva. Come se non bastasse, rinunciare al sonno per mettere fine al litigio può essere controproducente: quando siamo stanchi, abbiamo meno controllo sulle emozioni, dunque potremmo dire cose di cui poi potremmo pentirci. Come se non bastasse, peggiorano anche le capacità di problem-solving, ascolto e ragionamento, il risultato? Spesso ci roviniamo la nottata inutilmente, visto che il giorno dopo capiamo che quella discussione è stata inutile. L'ideale, dunque, sarebbe affrontare solo le questioni importanti sul momento, rimandando con serenità al giorno dopo tutto ciò che potrebbe solo rovinare il sonno: le emozioni sono generalmente passeggere ma l'impegno e la cura per il partner probabilmente non lo sono.