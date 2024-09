Quali sono i 38 quartieri più cool del mondo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Marsiglia

Quali sono i quartieri più cool del mondo? Time Out lo ha chiesto ai suoi esperti, un team globale che si occupa di travel. Sono stati loro (scrittori, giornalisti e redattori) a stilare l'elenco, basandosi su diversi aspetti. A rendere un quartiere cool è l'offerta enogastronomica, la presenza di locali alla moda, la street art, le possibilità di intrattenimento e divertimento notturno, l'offerta culturale, la possibilità di passeggiare comodamente a piedi. Ma ovviamente, sono le persone a fare la differenza: l'aria che si respira nelle strade, lo spirito di comunità tra i residenti, il modo in cui vengono accolti i turisti. Tutti questi aspetti sono l'anima di un posto, contribuiscono a creare l'atmosfera che ne decreta o meno il successo. Ecco la classifica annuale stilata per il 2024, che rivela dunque i quartieri più belli ed emozionanti del mondo, da visitare almeno una volta. In elenco ci sono quartieri storici, altri modaioli, altri che sono in fase di crescita: sono tutti diversi tra loro, unici a modo loro.

Quali quartieri visitare

Notre-Dame-du-Mont (Marsiglia, Francia) è una zona fatta di vicoli colorati e stradine coperti di graffiti, immersi nel verde di platani secolari. Un tempo noto come il quartiere degli artisti, oggi ha assunto un'aria decisamente più giovanile con gallerie, ristoranti, negozi, bistrot, cinema. Svetta in cima alla classifica di Time Out, seguito al secondo posto da Mers Sultan a Casablanca (Marocco), luogo molto frequentato dagli artisti, che ha conservato il suo fascino antico. Terzo posto per Pererenan a Bali (Indonesia): ad attrarre maggiormente i turisti sono le sue spiagge, amatissime dai surfisti, ma anche da chi ama la tranquillità dei suoi piccoli caffè. Gli altri quartieri europei in classifica sono Stokes Croft and St Paul’s a Bristol (Regno Unito), Príncipe Real a Lisbona (Portogallo), Zabłocie a Cracovia (Portogallo), Punavuori a Helsinki (Finlandia), Friedrichshain di Berlino (Germania), Belleville a Parigi (Francia), Strathbungo a Glasgow (Scozia), Leyton a Londra (Regno Unito), Inchicore a Dublino (Irlanda), Bonfin a Porto (Portogallo), Palace District a Budapest (Ungheria).

Bali

La classifica completa

Notre-Dame-du-Mont Mers Sultan Pererenan Seongsu-dong Kerns Stokes Croft and St Paul’s Chippendale Príncipe Real Glória Windsor Zabłocie Little River Saint-Henri Punavuori Gakugeidaigaku Thao Dien Flatbush Friedrichshain East City Belleville Northbridge Strathbungo Chacarita Leyton Inchicore East Hollywood Ekkamai San Rafael Mount Pleasant Bonfim Palace District Brewerytown Kowloon City Logan Square Norwood Osu Orchard Union Square