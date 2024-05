video suggerito

Quali sono gli aeroporti che regalano gli atterraggi più suggestivi, due sono italiani L'arrivo in una città è l'inizio del viaggio, e alcuni regalano delle emozioni forti. Alcuni atterraggi sono davvero spettacolari, ecco quali.

A cura di Annachiara Gaggino

Un ingresso spettacolare in una città potrebbe farla apprezzare ancora di più. Per godersi un atterraggio suggestivo batsa scegliere l'aeroporto giusto, e non serve che si trovi in qualche posto isolato. In molte città l'arrivo in aereo offre uno spettacolo intenso ed emozionante, e due di queste sono proprio in Italia. Ecco dove prenotare per godersi la scena.

Rio de Janeiro, Brasile

L'aeroporto di Rio de Janeiro offre uno degli atterraggi più spettacolari. Dopo aver sorvolato le colline circostanti si può ammirare il paesaggio che offre montagne all'orizzonte e spiagge dorate bagnate dall'Oceano Atlantico. Per godersi questo panorama, però, bisognerà acquistare un volo interno, in quanto i voli internazionali sono serviti dall'aeroporto di Galeão, che si trova fuori dal centro. Quello di Santos Dumont, invece, oltre a ad essere molto comodo per poi arrivare in città si trova proprio nella baia di Guanabara, per vedere i punti più famosi di Rio de Janeiro, come il Colle Pan di Zucchero sedersi a destra.

Rio de Janeiro

Malè, Maldive

Difficile trovare qualcosa di non suggestivo alle Maldive, compreso l'aeroporto internazionale di Velana, al largo di Malé sull'isola di Hulhulé. Quando fu costruito negli anni Sessanta, la pista era realizzata in acciaio; oggi è una superficie asfaltata classica, ma offre una vista magnifica dell'Oceano Indiano cosparso di atolli. Non c'è un lato preferibile dove sedersi, il paesaggio è idilliaco sia a destra che a sinistra.

Venezia, Italia

Dall'alto Venezia sembra un pesce che nuota verso la terraferma sbattendo la coda contro il mare Adriatico. Una cosa che non si può vedere da terra, ma salta agli occhi durante l'atterraggio all'aeroporto Marco Polo, a nord del centro città Meglio sedersi sulla destra dell'aereo per ammirare tutte le caratteristiche della città, dal MOSE al Lido, ai tetti di terracotta, i campanili e persino il Canal Grande. Negli ultimi secondi di volo si possono ammirare le isole di Burano e Torcello, prima di atterrare tra le saline della laguna nord.

Venezia

Città del Capo, Sudafrica

Avvolta da due oceani, l'Indiano e l'Atlantico, e con la Table Mountain imponente alle sue spalle, Città del Capo è allo stesso livello di Rio de Janeiro per quanto riguarda l'atterraggio spettacolare. Sedendosi sul lato destro si può intravedere anche Simon's Town sulla penisola del Capo o volare direttamente sull'oceano e tornare in città: in questo caso, avrai la vista sull'acqua su entrambi i lati.

San Francisco, Stati Uniti

Con il suo mix di costa e colline, San Francisco è all'altezza di Città del Capo e Rio per la sua straordinaria bellezza naturale, e potrai ammirare panorami in abbondanza atterrando nell'aeroporto internazionale della città. Durante il decollo è meglio scegliere il lato sinistro che offre la vista della città e del Golden Gate Bridge prima di virare verso est. All'atterraggio, invece, entrambi i lati dovrebbero offrirti viste sull'acqua, con scorci dell'oceano a sinistra e della Bay Area a destra.

Genova, Italia

Ci sono pochi modi migliori per entrare nel Mediterraneo che atterrare all'aeroporto di Genova, la cui pista d'atterraggio è una penisola di terra bonificata adagiata sul Mar Ligure, appena fuori dal centro città. Da quale lato scegliere dipende se si preferisce il mare la vista sulla città: per vedere le case dai colori vivaci del centro di Genova che si snodano lungo la scogliera, con le montagne che si innalzano alle loro spalle, meglio sedersi sulla destra; se si preferisce il Mediterraneo scintillante e la sensazione di atterrare sull'acqua, allora scegliere la sinistra: vedrai l'asfalto appena prima di toccarlo.

Genova

Londra, Regno Unito

L'aeroporto di Heathrow può essere un po' fuori dal centro di Londra, ma si può godere di una vista meravigliosa della capitale del Regno Unito. Si segue il Tamigi attraverso il centro di Londra, oltre Greenwich e Canary Wharf, oltre il London Bridge e St Paul's, e infine oltrepassando Buckingham Palace e i parchi reali che lo circondano. Si può intravedere lo stadio di Wembley subito prima del touchdown. Meglio sedersi nel lato destro.

Kigali, Ruanda

Il Ruanda è bellissimo dall'alto e la discesa nella capitale Kigali mette in mostra il paese al meglio. Passando dalla Repubblica Democratica del Congo al Ruanda, si scende su rigogliose colline verdi, punteggiate di case e strisce rosse delle strade sterrate locali. Sulla destra si dovrebbe intravedere il lago Kivu, che funge da confine tra il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo.

Nizza, Francia

Come quello di Genova, l'aeroporto di Nizza è costruito sull'acqua. Il lato sinistro offre un panorama sulla Costa Azzurra mentre entri, mentre a destra si vede il Mar Mediterraneo. Sedersi a sinistra per il decollo dovrebbe offrire anche la vista sul Principato di Monaco.

Londra

San Paolo, Brasile

San Paolo, la più grande città di lingua portoghese del mondo, con una popolazione di 12,3 milioni di abitanti, può sembrare enorme a terra, ma vederla dall'alto è una cosa completamente diversa. Un volo serale offrirà un panorama urbano eccezionale, grazie a una galassia di luci così forti da essere viste anche sotto le nuvole. Che ci si trovi a destra o a sinistra dell'aereo, lo spettacolo è comunque magnifico.

Innsbruck, Austria

L'aeroporto principale della regione austriaca del Tirolo, è circondato da montagne su tutti i lati: montagne che gli aerei devono superare durante la discesa finale prima di raggiungere la valle per atterrare. L'atterraggio è spettacolare, soprattutto in inverno, quando quelle stesse montagne sono ricoperte di neve. Entrambi i lati sono perfetti, anche se più in basso nella valle, le montagne sulla sinistra, su cui si scorgono i villaggi, sono probabilmente più interessanti da guardare.

Queenstown, Nuova Zelanda

Le condizioni meteo possono essere un problema quando si vola nell'aeroporto principale dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda e se non sono ottimali difficilmente si riesce a vedere bene. Ma se le nuvole giocano a favore, atterrare qui significa viste spettacolari sulle montagne. Il lato sinistro dovrebbe offrire la migliore vista dei monti e della costa dell'Isola.

Queenstown

Hong Kong

L'aeroporto internazionale di Hong Kong (noto anche come Chep Lak Kok) è costruito su un terreno artificiale nel Mar Cinese Meridionale. La visibilità tende a non essere eccezionale, ma si può avere comunque una vista superba del Mar Cinese Meridionale e delle sue isole quando si scende sotto il livello delle nuvole. Si sorvolano navi portacontainer, pescherecci e giunche, prima di scendere vicino all'isola di Lantau (di solito sulla destra) e, infine, sull'asfalto.

Santiago del Cile, Cile

Questo atterraggio offre una viste incantevoli delle Ande mentre ci si avvicina a Santiago, lasciandole in lontananza per passare alle aride colline e poi alle pianure mentre entri nel bacino per atterrare.Rimanere sul lato sinistro per godersi appieno la vista sulle Ande.

Las Vegas, Stati Uniti

Siediti sulla destra dell'aereo e guarda a nord mentre atterri a Sin City per una vista spettacolare sulla famosa Strip. Prenotare un volo serale per vedere le luci al neon, oppure vola durante il giorno per ammirare la vista dell'infinito deserto del Mojave che lo circonda, ma che sia sul lato destro dell'aereo. Di solito ci si avvicina al Lago Mead e alla diga di Hoover, mentre si decolla si può ammirare il Red Rock Canyon.