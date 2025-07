Qual è la città sottomarina dove fioriscono le rose nere

Halfeti

Siete alla ricerca di una meta turistica insolita (e soprattutto super Instagrammabile)? In giro per il mondo esistono moltissime location di questo genere e il più delle volte sono completamente sconosciute. Grazie ai social, però, sono sempre di più coloro che rendono noti questi luoghi, permettendogli di contare in pochi mesi un numero di visite da record. È il caso, ad esempio, di una cittadina in Turchia, diventata famosa per essere "sottomarina" e per vantare la crescita di suggestive rose nere: ecco la sua storia.

La storia della città sottomarina

Si chiama Halfeti ed è una cittadina nella provincia di Şanlıurfa, nella Turchia sud-orientale, per la precisione sulle rive del fiume Eufrate. La sua storia è molto originale: nel 2000 il 40% della sua superficie venne ricoperta dal fiume dopo la costruzione della diga di Birecik, alta 60 metri e larga 2,4 chilometri. Le case in pietra, i vicoli della città vecchia e la Moschea centrale furono sommerse, costringendo oltre 6.000 abitanti a trasferirsi. Sebbene col tempo molte costruzioni siano emerse dall'acqua, in alcuni casi sono rimaste sommerse e ad oggi è impossibile riportarle in vita. Le autorità locali hanno pensato bene di sfruttare questo dettaglio a livello turistico: alcune vecchie case sono diventate ristoranti di lusso, sono stati costruiti locali galleggianti, sono stati organizzati tour subacquei per i visitatori.

Halfeti

Come nascono le rose nere

Halfeti, inoltre, è famosa per le sue originali rose nere che vengono coltivate sulle rive dell'Eufrate, un terreno che sembra mantenere un perfetto equilibrio tra acidità e alcalinità. La leggenda narra che la cittadina turca è l'unica al mondo dove sbocciano questi fiori total black. Certo, gli esperti dicono che si tratta di un rosso molto scuro, ma quando sono allo stadio di bocciolo sembrano essere davvero dark. La particolarità di questa pianta? Più è scuro il petalo, maggiori probabilità ha di bruciarsi al sole (quindi le rose nere non riescono a sopravvivere nei luoghi molto caldi). Anche in questo caso, gli abitanti del posto hanno trasformato la peculiarità in un business e ad oggi producono i più svariati prodotti a base di rosa nera, dai gelati ai saponi, fino ad arrivare alle tisane.

