Perché queste spiagge hanno la sabbia viola

Vi è mai capitato di ammirare una spiaggia con sabbia viola? Ecco dove si può vedere e qual è il fenomeno naturale che la genera.

In quanti almeno una volta nella vita hanno organizzato una vacanza solo per ammirare una spiaggia rinomata? In giro per il mondo ci sono moltissime location meravigliose e tropicali famose per le lunghe distese di sabbia bianca che dà su un mare cristallino ma in pochi sanno che ne esistono alcune di colori molto originali. Alle Bermuda o alle Bahamas, ad esempio, si può passeggiare su delle splendide spiagge rosa, nuance legata alla presenza dei gusci di minuscole creature marine, mentre in Islanda ci si ritrova a camminare sulla sabbia nera di origine vulcanica. Più insolita, invece, è la spiaggia viola: ecco dove si trova e qual è il fenomeno naturale che la genera.

Dove poter ammirare la spiaggia viola

Avete mai visto una spiaggia con sabbia viola? Per ammirarla di persona basta attraversare l'oceano e fare tappa in California, per la precisione a Pfeiffer Beach, dove esistono delle precise e insolite condizioni che danno vita a questo fenomeno naturale unico. Le sabbie viola si formano quando le colline, le scogliere o i ghiacciai vicini "perdono" residui di minerali viola (come il granato). Essendo questi ultimi molto resistenti all'erosione, rimangono intatti nel momento in cui vengono trascinati a riva con la pioggia e a quel punto si accumulano sulle spiagge, mescolandosi alla sabbia bianca e dando vita a un effetto ottico molto suggestivo.

Pfeiffer Beach

Il granato presente nella sabbia viola è l'almandino-piropo, che dona delle sfumature incredibili che vanno dal lavanda al magenta. La nuance cambia a seconda del modo in cui la pietra si è mescolata con gli altri minerali ma è più visibile quando la sabbia viene mossa da forti venti o grandi onde. Il fenomeno si verifica anche in Canada sulla Purple Sands Beach per effetto della disgregazione dei ghiacciai. In tutti i casi, comunque, è assolutamente sicuro fare visita a questi luoghi, visto che il granato non è nocivo. La sabbia color marrone chiaro, quella delle spiagge "tradizionali", è invece composta principalmente da quarzo.

