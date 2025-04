Qual è la città europea che si può raggiungere con meno di 50 euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il lungo ponte di primavera ha fatto venire a tutti la voglia di viaggiare e, complici i giorni di festa, in moltissimi hanno cominciato a pianificare le prossime vacanze estive. Il desiderio più comune? Organizzare una fuga all'insegna del relax e del divertimento senza spendere cifre eccessive. Per loro arrivano delle buone notizie: esiste un'adorabile cittadina in Europa che può essere raggiunta con meno di 50 euro. Ecco qual è e per quale motivo è la meta ideale per coloro che intendono godersi il mare e il sole ma lontani dalle folle eccessive delle isole e delle località balneari iconiche.

Dove si trova Altea

Si chiama Altea ed è una splendida cittadina della Costa Blanca che è stata inserita tra le migliori mete di mare della Spagna da Which? Travel. Si trova in provincia di Alicante, per la precisione a 15 minuti da Benidorm, e sembra essere uscita da una fiaba. Scalinate che si intrecciano, vicoli con vista panoramica, strade acciottolate e iconiche casette bianche: basta guardare qualche foto per innamorarsene e non sorprende che in molti l'abbiano definita la "Santorini della Spagna". La parte più antica del paese sorge su una collina "con vista", mentre la zona moderna si sviluppa in basso, lungo la costa, ma in entrambi i casi gli splendidi scorci blu lasciano letteralmente senza fiato.

Quanto si spende per visitare Altea

Perché Altea va visitata? Non essendo ancora vittima dell'overtourism, permette di scoprire la vera anima della nazione. Per raggiungerla, inoltre, si spende pochissimo anche se i voli diretti non esistono. Gli aeroporti più vicini sono quelli di Alicante, Benidorm e Valencia e sono diverse le compagnie low-cost che offrono viaggi di andata e ritorno a prezzi stracciati, addirittura a meno di 50 euro (come rivelato da Which? Travel). Anche in loco non si spende molto: la cittadina è molto frequentata dagli spagnoli e, ben lontana dalle solite "trappole turistiche", permette di godersi la quotidianità con pochi euro. In quanti organizzeranno proprio qui le loro prossime vacanze?

