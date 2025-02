video suggerito

Qual è il ristorante-cottage nel mezzo del nulla che è stato premiato con una stella Michelin Sapete che in uno dei luoghi più remoti dell’Irlanda c’è un ristorante stellato unico nel suo genere? Niente atmosfere sofisticate ed elegante, è un vero e proprio cottage nel bel mezzo del nulla: ecco come ha fatto a ottenere una stella Michelin. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Siete alla ricerca di un viaggio unico nel suo genere ma senza rinunciare a delle prelibatezze culinarie di qualità? Dimenticate i soliti tour delle capitali europee con degustazione degli street food locali, per voi è arrivato il momento di volare in Irlanda, dove esiste un ristorante stellato davvero diverso dal solito. È nato un anno e mezzo fa ma ha già guadagnato una stella Michelin grazie al suo chef Robbie McCauley, che ha pensato bene di abbandonare i migliori locali del Regno Unito per trasferirsi in un cottage nel mezzo del nulla con vista mozzafiato sull'Atlantico: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'originale ristorante stellato.

Dove si trova il ristorante-cottage stellato

Nelle vicinanze delle Scogliere di Moherm, location iconica nei pressi del villaggio di Doolin, in Irlanda, lo chef Robbie McCauley e sua moglie Sophie hanno aperto Homestead Cottage, un ristorante che, sebbene sia a conduzione familiare, è stato premiato con una stella Michelin. Si tratta di un locale molto diverso dai soliti ristoranti stellati: è infatti un tradizionale cottage in legno bianco, con tetto a spiovente in pietra e staccionata di legno, il tutto circondato da una distesa di campi verdi completamente deserti. L'Homestead Cottage incarna alla perfezione l'essenza dell'Irlanda rurale, basti pensare al fatto che il centro abitato più vicino, il villaggio di Doolin, si trova a chilometri di distanza.

Homestead Cottage

Qual è il menù offerto dall'Homestead Cottage

Come ha fatto l'Homestead Cottage a guadagnarsi il titolo di migliore ristorante d'Irlanda nella Guida Michelin? Innanzitutto si tratta di un'eccellenza nel mondo della cucina locale, che negli ultimi anni ha vissuto dei momenti di grande crisi.

Homestead Cottage

Definito il "più rurale" dei vincitori di quest'anno, si è distinto per l'incredibile varierà del suo menù, oltre che per la posizione d'eccezione nei pressi delle Scogliere di Moherm. Niente piatti alla carta, l'Homestead Cottage ha solo un menù fisso che varia a seconda dei prodotti disponibili. "La nostra filosofia è locale, stagionale e basata sulla migliore qualità che possiamo trovare", ha spiegato lo chef, che sembra essere più interessato a conoscere i sapori unici del paese che a vincere premi. Col tempo, però, sono arrivate le recensioni positive e ad oggi il ristorante è celebre in tutto il mondo.