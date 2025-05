Qual è il miglior paese al mondo in cui andare in pensione nel 2025

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

In quanti in periodi di incredibile stress lavorativo non possono fare a meno di sognare la pensione? Niente ufficio, responsabilità, scadenze e orari: sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di potersi fermare e darsi al totale relax. La cosa che in pochi sanno, però, è che esistono determinate città in giro per il mondo in cui i pensionati possono vivere una vita ancora più sana e felice di quanto immaginavano. Di recente è stata stilata una classifica a tema ed è emerso il luogo considerato il migliore in assoluto per andare in pensione.

Perché Panama è il "paradiso" per i pensionati

Come ogni anno, anche in questo 2025 l'International Living Annual Global Retirement Index ha analizzato quali sono i paesi in cui i pensionati possono "vivere una vita più sana e felice, spendere molto meno denaro e guadagnare molto di più". I risultati sono stati chiari: a essersi aggiudicata la vittoria è stata la città di Panama, nel centro America. Nota per le sue spiagge, per i suoi casinò, per il suo suggestivo skyline e per la sua vita notturna, si è rivelata sicura, stabile e ricca, soprattutto per chi vuole godersi il relax dopo oltre 40 anni di lavoro. Gli espatriati possono vivere nel lusso con poco più di 2.000 euro, non sono tenuti a pagare le tasse sui redditi guadagnati all'estero e devono sborsare un'imposta di proprietà pari solo allo 0,5% per le residenze principali.

Come si vive a Panama

I pensionati che hanno un reddito di almeno 1.000 euro mensili a Panama possono avere un visto ad hoc in soli 6 mesi, poi hanno l'opportunità di usufruire di sconti del 50% sui biglietti del cinema e del 25% sulle bollette della luce e sui pasti al ristorante. Cosa dire, invece, dello stile di vita che si conduce nella città? Le temperature calde permettono per tutto l'anno di andare al mare, di giocare a golf, tennis e pickleball o di darsi alle passeggiate all'aria aperta. Come se non bastasse, inserirsi nella comunità locale è molto semplice, vista la cordialità della popolazione locale. Insomma, Panama ha battuto "a mani basse" la concorrenza di Spagna, Portogallo e Thailandia.