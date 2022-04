Podensac, il villaggio francese dove è nato l’aperitivo più alla moda dei bar di New York In pochi sanno che il cocktail preferito da James Bond, il Vesper, è nato in realtà a Podensac, un piccolo villaggio francese dove ha sede la Maison Lillet e la storia dell’aperitivo più alla moda dei bar di New York.

A cura di Clara Salzano

Podensac, il villaggio francese di Lillet

Nel romanzo Casino Royale di Ian Fleming del 1953, James Bond ordina al barman il suo cocktail preferito, il Vesper. In pochi sanno che questo cocktail, diventato uno dei drink più iconici del cinema, ma anche a lungo l’aperitivo più alla moda dei bar di New York, in realtà è nato in Francia e di preciso nel piccolo villaggio di Podensac dove sorge la Maison Lillet che produce il Kina Lillet alla base del cocktail preferito di James Bond.

La Maison Lillet a Podensac

Podensac è un piccolo e pittoresco villaggio a sud di Bordeaux in Francia dove è stata fondata la Maison Lillet nel 1872 dalla passione dei fratelli Paul e Raymond Lillet per i vini pregiati e i liquori. Dopo la Seconda guerra mondiale, Lillet, esportato oltreoceano diventa l’aperitivo alla moda dei bar di New York. Era l'artista francese Robert Wolff a firmare i manifesti pubblicitari del marchio e a creare l'immagine iconica della Maison oltreoceano.

La distilleria dove si produce Lillet a Podensac

Negli anni ’50 su la duchessa di Windsor, Wallis Simpson, a introdurre Lillet nell’alta società, in location come Fauchon e negli hotel George V e Ritz dove è diventato uno dei distillati più apprezzati non solo negli USA ma in Francia dove ha ancora oggi incarna la tradizione. Lillet è ancora oggi prodotto a Podensac, infatti, dove viene prodotta da un team di soli nove dipendenti.

La Maison Lillet fondata nel 1872

Tra le piccole costruzioni di mattoni rossi, alte ciminiere e viali verdi, si può passeggiare ancora oggi e immergersi nella tradizione francese dell'aperitivo che ha conquistato anche i bar più alla moda di New York fino ad essere consacrato anche nel romanzo Casino Royale di Ian Fleming del 1953. Il piccolo villaggio francese di Podensac continua ad affascinare e rappresentare un piccolo gioiello tutto da scoprire.