video suggerito

Perché ora a Rimini una camera in hotel costa anche soli 10 euro Dieci euro per una camera doppia a Rimini in un hotel tre stelle: una proposta che sembra allettante ma che non può essere sostenibile economicamente. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

La primavera è alle porte e anche la bella stagione. Mancano pochi giorni a Pasqua e tanti italiani si preparano a partire per i Ponti di Pasqua e del Primo Maggio. A Rimini, centro nevralgico del turismo romagnolo, sono già cominciate le offerte di alberghi pronti a ospitare turisti. Come riporta Il Resto del Carlino, alcuni hotel offrono camere da letto a dieci euro a notte, provocando l'indignazione generale.

A Rimini una stanza d'hotel costa dieci euro

Dieci euro per una doppia con colazione, cinque euro a testa, compresa di colazione e tassa di soggiorno. È l'offerta dell'Alevon Hotel, un albergo tre stelle nel quartiere Miramare, a soli 100 metri dalla spiaggia. Oltre all'hotel Alevon sono tanti gli hotel che a Rimini offrono una stanza doppia a meno di 50 euro, prezzi e tariffe non affrontabili se si deve pensare a coprire i costi di gestione, soprattutto in prossimità dell'arrivo della bella stagione.

A Il Resto del Carlino la presidente di Aia Federalberghi, Patrizia Rinaldis ha dichiarato che si tratta "di una vergogna, un evidente danno di immagine per il turismo di Rimini. Se una struttura ricettiva pratica prezzi di quel tipo, imposta di soggiorno compresa, mi chiedo in che maniera riesca a trovare una congruità economica dalla sua presenza sul mercato".

Leggi anche Le 5 mete europee economiche dove viaggiare a Pasqua e per il Ponte del 25 aprile

Per questo è necessario verificare sempre le strutture e, davanti a certi prezzi piuttosto illusori, è sempre bene far scattare un alert prima di prenotare. Anche perché mettere sul mercato camere d'hotel a questi prezzi non fa altro che aumentare le difficoltà di una città turistica come Rimini che, da anni, vive una crisi forte per quanto riguarda il settore turistico. Negli scorsi anni hanno chiuso 350 alberghi, dimostrando anche la perdita d'identità di una città fortemente connotata dal turismo.