Perché le navi da crociera stanno diventando sempre più grandi

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze in crociera sono da sempre tra le più richieste al mondo e il motivo è molto semplice: permettono di spostarsi da un capo all'altro di un continente senza preoccuparsi di trasporti e coincidenze, anzi, dando la possibilità di fare la "bella vita" tra mattinate in piscina e serate di gala. La cosa che in molti hanno notato, però, è che le navi stanno diventando sempre più grandi e opulente, tanto che in alcuni casi ci si chiede come riescano a galleggiare. Sono colorare, piene di acquascivoli, piscine, decorazioni a neon e ogni tipo di comfort ma le loro dimensioni extra large non sono aumentate per questo: ecco cosa sta succedendo nel settore.

Le compagnie che hanno aumentato le dimensioni delle navi da crociera

Il detto "più grande è meglio" è un principio che le grandi compagnie da crociera stanno abbracciando da diversi anni, da Royal Caribbean a MSC Crociere, fino ad arrivare a Carnival Cruise Line e a Norwegian Cruise Line, e non solo per i maggiori guadagni che ne derivano. Certo, ognuna di loro riesce a trasportare oltre 3.000 passeggeri (e si prevede che questo numero continuerà a crescere, arrivando a 8.000 ospiti entro il 2030), ma le dimensioni extra large delle navi sono legate anche a una questione pratica: servono a rendere più piacevole l'esperienza dei passeggeri. Il motivo? Innanzitutto permettono di muoversi liberamente a bordo senza dover affrontare folle infinite. Gli ospiti si ritrovano in una sorta di piccolo paese ma senza avere l'idea che la nave sia gremita.

Cosa ci si aspetta dalla crociera oggi

Sulla nave da crociera gli ospiti devono trovarsi a loro agio, devono arrivare a pensare che sia una destinazione a sé stante (spesso ancora più bella dei luoghi visitati). "L'era in cui gli ospiti andavano in crociera semplicemente per raggiungere una destinazione è finita, vogliono che la crociera sia innovativa, che abbia bar, ristoranti, intrattenimento. La nave offre così tante cose da fare che è davvero difficile riuscire a partecipare a tutto in una settimana", ha spiegato Suzanne Salas, vicepresidente esecutivo di MSC Crociere. Insomma, le navi da crociera stanno diventando enormi per necessità di mercato che assecondano delle specifiche richieste dei clienti.