Perché le acque dei canali di Venezia sono diventate blu Per una notte Venezia si è trasformata nell’immaginaria biosfera di Avatar con le acque dei suoi canali colorate di blu.

A cura di Clara Salzano

I canali di Venezia blu

Quando uscì al cinema il primo Avatar nel 2009, il film fantascientifico scritto e diretto da James Cameron, in molti hanno sognato di poter vivere nel meraviglioso universo di Pandora. Per una notte Venezia si è trasformata nell'immaginaria biosfera di Avatar con le acque dei suoi canali colorate di blu.

Avatar_La via dell’acqua

Pandora è l'immaginario universo di Avatar che nel film viene indicata come una delle quattordici lune del pianeta gigante gassoso Polifemo, situato a 4,37 anni luce dalla Terra. Per celebrare l’uscita al cinema del sequel Avatar – La via dell'acqua, in Italia dal 14 dicembre 2022, l'acqua dei canali del centro di Venezia si è tinta di blu ricreando la magia dell'universo di Pandora.

Venezia come Pandora di Avatar

Installazioni di luce blu sono state diffuse in tre diversi sestieri, Cannaregio, Dorsoduro e Castello, creando una gigantesca A di Avatar tra i canali di Venezia. Sono stati usati più di 500 punti luce per creare un riverbero sulle facciate dei palazzi e sui ponti di Venezia.

Leggi anche Sacile: la piccola Venezia del Friuli

Una A tra i canali di Venezia

L'obiettivo del progetto, realizzato per celebrare l'uscita del secondo film della saga Avatar do James Cameron, è quello di ricreare la bioluminescenza tipica di Pandora. Le gondole lungo i canali, i palazzi e i ponti tutti colorati di blu hanno trasformato Venezia per una notte davvero nel meraviglioso universo di Pandora.

Il primo film di James Cameron è stato un successo tanto da essere considerato il film con il maggiore incasso nella storia del cinema. Chissà se il sequel Avatar – la via dell'acqua avrà gli stessi riscontri. Intanto i turisti e i visitatori di Venezia sono rimasti stupiti dall'effetto creato dalle installazioni luminose tra le acque dei canali della città.