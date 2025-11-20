stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Perché il 2 dicembre i voli costeranno di meno: cos’è il Travel Tuesday e come approfittare degli sconti

Avete mai sentito parlare del Travel Tuesday? È un evento che quest’anno ricade il 2 dicembre (dura 24 ore) e prevede degli sconti speciali proposti da compagnie aeree, hotel e agenzie di viaggio su voli, crociere e pacchetti vacanze.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

I viaggi di Natale tra i mercatini e i villaggi a tema sono ormai il trend del momento e ogni anno sono milioni i turisti che si spostano nelle città italiane, europee e internazionali alla ricerca di atmosfere magiche, idee regalo uniche e installazioni suggestive. A volte, però, si ritarda la prenotazione dei voli e ci si ritrova a spendere una fortuna pur di organizzare una vacanza durante le feste. Per fortuna esiste una soluzione "last-minute": ecco cos'è il Travel Tuesday e per quale motivo il prossimo 2 dicembre le compagnie aeree, le agenzie di viaggio e gli hotel proporranno dei prezzi molto più bassi rispetto alla media.

Cos'è il Travel Tuesday?

Avete mai sentito parlare del Travel Tuesday? È il martedì successivo al Giorno del Ringraziamento e viene considerato il momento perfetto per ottenere degli sconti speciali sui voli. Le offerte di solito durano solo 24 ore e riguardano non solo i viaggi aerei ma anche i soggiorni in alberghi, i pacchetti all-inclusive, le crociere, gli upgrade gratuiti e tutte le esperienze del settore travel. Come è nata l'idea di questa giornata speciale? Stando alle stime, la settimana successiva al Ringraziamento è tra i periodi più "lenti" dell'anno in fatto di prenotazioni travel ma con le offerte speciali del Travel Tuesday si prova a invertire la tendenza, così da iniziare a riempire voli e hotel in vista della successiva estate.

Come approfittare degli sconti su voli e viaggi durante il Travel Tuesday

Quest'anno il Travel Tuesday ricade il 2 dicembre, dunque poco dopo la fine di novembre (che di solito coincide con la chiusura delle offerte del Black Friday). A differenza, però, del Black Friday o del Cyber Monday, il Travel Tuesday dura solo 24 ore, dunque è fondamentale la velocità di prenotazione (in alcuni casi potrebbero essere applicate delle politiche di cancellazione che non consentono modifiche in un secondo momento). Essendo ancora poco conosciuto, spesso si riescono a trovare delle proposte molto interessanti e convenienti (eDreams, ad esempio, parla già di sconti del 40% su hotel e noleggi auto). Stando ai dati comunicati dalle compagnie aeree, negli scorsi anni le prenotazioni avvenute durante il Travel Tuesday sono state del 60% in più rispetto a un comune martedì. Come sfruttare al meglio la giornata? Basta farsi trovare preparati: le migliori offerte saranno disponibili fin dalle prime ore del 2 dicembre, dunque bisognerà avere ben chiara la meta che si vorrà raggiungere e il periodo. È fondamentale, inoltre, monitorare i prezzi, così da acquistare il viaggio non appena la tariffa diventerà davvero super conveniente.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Food e
Cucina
I ristoranti italiani che hanno perso la stella Michelin nella Guida 2026
Chi è Michelangelo Mammoliti, lo chef che ha ottenuto le tre stelle Michelin col ristorante La Rei Natura
Chi è Michelangelo Mammoliti, lo chef che ha ottenuto le tre stelle Michelin col ristorante La Rei Natura
Guida Michelin 2026, tutte le nuove stelle: quali ristoranti italiani sono stati premiati
Guida Michelin 2026, tutte le nuove stelle: quali ristoranti italiani sono stati premiati
A Milano esiste un ristorante giapponese senza menù
A Milano esiste un ristorante giapponese senza menù
Migliore panettone del mondo nel Lazio, miglior pandoro in Piemonte
Migliore panettone del mondo nel Lazio, miglior pandoro in Piemonte
Il miglior formaggio del mondo è svizzero: il Gruyère AOP Speciale vince
Il miglior formaggio del mondo è svizzero: il Gruyère AOP Speciale vince
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views