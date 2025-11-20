Perché il 2 dicembre i voli costeranno di meno: cos’è il Travel Tuesday e come approfittare degli sconti

Avete mai sentito parlare del Travel Tuesday? È un evento che quest’anno ricade il 2 dicembre (dura 24 ore) e prevede degli sconti speciali proposti da compagnie aeree, hotel e agenzie di viaggio su voli, crociere e pacchetti vacanze.

I viaggi di Natale tra i mercatini e i villaggi a tema sono ormai il trend del momento e ogni anno sono milioni i turisti che si spostano nelle città italiane, europee e internazionali alla ricerca di atmosfere magiche, idee regalo uniche e installazioni suggestive. A volte, però, si ritarda la prenotazione dei voli e ci si ritrova a spendere una fortuna pur di organizzare una vacanza durante le feste. Per fortuna esiste una soluzione "last-minute": ecco cos'è il Travel Tuesday e per quale motivo il prossimo 2 dicembre le compagnie aeree, le agenzie di viaggio e gli hotel proporranno dei prezzi molto più bassi rispetto alla media.

Cos'è il Travel Tuesday?

Avete mai sentito parlare del Travel Tuesday? È il martedì successivo al Giorno del Ringraziamento e viene considerato il momento perfetto per ottenere degli sconti speciali sui voli. Le offerte di solito durano solo 24 ore e riguardano non solo i viaggi aerei ma anche i soggiorni in alberghi, i pacchetti all-inclusive, le crociere, gli upgrade gratuiti e tutte le esperienze del settore travel. Come è nata l'idea di questa giornata speciale? Stando alle stime, la settimana successiva al Ringraziamento è tra i periodi più "lenti" dell'anno in fatto di prenotazioni travel ma con le offerte speciali del Travel Tuesday si prova a invertire la tendenza, così da iniziare a riempire voli e hotel in vista della successiva estate.

Come approfittare degli sconti su voli e viaggi durante il Travel Tuesday

Quest'anno il Travel Tuesday ricade il 2 dicembre, dunque poco dopo la fine di novembre (che di solito coincide con la chiusura delle offerte del Black Friday). A differenza, però, del Black Friday o del Cyber Monday, il Travel Tuesday dura solo 24 ore, dunque è fondamentale la velocità di prenotazione (in alcuni casi potrebbero essere applicate delle politiche di cancellazione che non consentono modifiche in un secondo momento). Essendo ancora poco conosciuto, spesso si riescono a trovare delle proposte molto interessanti e convenienti (eDreams, ad esempio, parla già di sconti del 40% su hotel e noleggi auto). Stando ai dati comunicati dalle compagnie aeree, negli scorsi anni le prenotazioni avvenute durante il Travel Tuesday sono state del 60% in più rispetto a un comune martedì. Come sfruttare al meglio la giornata? Basta farsi trovare preparati: le migliori offerte saranno disponibili fin dalle prime ore del 2 dicembre, dunque bisognerà avere ben chiara la meta che si vorrà raggiungere e il periodo. È fondamentale, inoltre, monitorare i prezzi, così da acquistare il viaggio non appena la tariffa diventerà davvero super conveniente.