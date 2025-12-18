Perché gli aerei hanno delle telecamere nascoste (e il segreto per individuarle)

Sapete che a bordo degli aerei ci sono delle telecamere nascoste? Ecco qual è il motivo e il segreto per individuarle.

Ogni volta che si sale su un volo, si pensa solo al viaggio che si sta per affrontare o al posto da provare a cambiare ma la verità che molti ignorano è che si farebbe bene a mostrare il proprio profilo migliore in camera. Di quale telecamere si parla? Di quelle di cui è dotato ogni aereo, anche se il più delle volte sono nascoste, così da essere più discrete. Ecco a cosa serve controllare l'interno del velivolo e come scovare le videocamere nascoste.

A cosa servono le telecamere in aereo

In quanti sanno che ogni aereo è dotato di telecamere interne? Nella maggior parte dei casi sono a circuito chiuso e vengono installate a bordo per una questione di sicurezza o semplicemente per mantenere l'ordine in cabina. Secondo la legge, però, le riprese devo essere analizzate solo in presenza di un motivo chiaro e, come se non bastasse, bisogna specificare con trasparenza il modo in cui verranno utilizzate. In molti casi le telecamere facilitano il lavoro dei piloti: se posizionate vicino al carrello di atterraggio, li aiutano durante le manovre, mentre quelle sui portelloni gli permettono di controllare chi è in attesa di entrare senza aver bisogno di uscire dalla cabina di pilotaggio. In alcuni aerei internazionali, infine, le riprese vengono condivise sugli schermi posizionati sugli schienali dei sedili, così da soddisfare la curiosità dei passeggeri interessati.

Come individuare le telecamere nascoste

Naturalmente le videocamere non possono essere posizionate in aree private come i bagni. Dove si trovano allora? In luoghi nascosti e discreti, ovvero in quelle aree che le hostess e gli steward non riescono a monitorare. Sui grandi jet sono in coda, nel centro o vicino al carrello di atterraggio, mentre sui voli di linea solitamente sono sul soffitto, così da permettere allo staff di avere sempre sotto controllo la cabina durante il decollo e l'atterraggio. Come individuare le telecamere non visibili? Basta guardare in alto e fare attenzioni alle piccole cupole vicino alle porte o alle lenti sopra il corridoio: sono quelli, infatti, gli obiettivi delle camere.