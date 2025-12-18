Perché chiude Soul Kitchen, il ristorante che ha fatto la storia della cucina vegetale in Italia

Il mondo della cucina di lusso sta vivendo il suo momento d'oro ma purtroppo, nonostante il successo e i riconoscimenti, alcuni chef famosi si trovano costretti a fare delle scelte difficili. È proprio quanto capitato al Soul Kitchen, il ristorante torinese fondato Luca Andrè nel 2013, che nelle ultime ore ha annunciato la chiusura, fissandola simbolicamente all'1 gennaio 2026. L'ultima cena, dunque, sarà quella di Capodanno, evento che gli darà la possibilità di dire addio in gran stile al locale diventato leader nel mondo della cucina vegetale. Qual è il motivo nascosto dietro questa decisione drastica?

L'addio a Torino di Luca Andrè

Al motto di "Non è un addio, è un atto di verità", Luca Andrè ha salutato la tanto amata Torino, spiegando nei dettagli i motivi che l'hanno costretto ad annunciare la chiusura di Soul Kitchen. Non si tratta di una decisione legata a problemi economici o a stanchezza, semplicemente con gli anni qualcosa è cambiato. Luca di recente è diventato padre e la cosa ha rivoluzionato le sue priorità, il suo tempo e la sua direzione, si è chiesto che uomo volesse diventare e che esempio volesse essere. Continuare per inerzia sarebbe stato "tradire la sua storia" ed è per questo che ha scelto di chiudere "con dignità". Lo chef ha però lasciata aperta una porta dicendo: “Ci ritroveremo, altrove”, spiegando che non sa, però, ancora bene come procederà la strada.

La storia del ristorante Soul Kitchen

Soul Kitchen è stato fondato da Luca Andrè nel 2013 nel cuore di Torino, a pochi passi dai Giardini reali e della Mole Antonelliana. Fin dal primo momento il ristorante ha puntato tutto sulla cucina plant-based, sensibilizzando i clienti verso un approccio etico nei confronti del cibo ma superando lo stereotipo vegano, cosa significa? Che i menù firmati dallo chef sono stati sempre e solo a base di ingredienti vegetali, cosa che ha creato delle esperienze culinarie insolite e stimolanti. Frutta, ortaggi, legumi e cereali sono stati mixati per colori e contrasti (naturalmente tutti sono stati scelti in base alla loro stagionalità) e hanno permesso a Luca Andrè di dare vita a proposte contemporanee ma allo stesso tempo tradizionali, realizzate con le tecniche classiche come fermentazione, affumicatura, estrazione e riduzione. Insomma, Soul Kitchen ha fatto la storia nel mondo della cucina vegetale e di certo sarà una fonte d'ispirazione per tutti coloro che vorranno esplorare il settore.