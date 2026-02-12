stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Perché il ristorante stellato Lido 84 chiude dopo oltre dieci anni di attività

Il ristorante stellato Lido 84 ha annunciato che il prossimo marzo chiuderà per sempre, dopo ben 12 anni di traguardi e soddisfazioni. Qual è il motivo di questa scelta?
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il mondo della gastronomia sta vivendo il suo momento d’oro: oltre a essere in continua evoluzione, sta assistendo anche al trionfo delle sue eccellenze grazie ai ristoranti stellati, diventati ormai super richiesti da tutti coloro che vogliono provare delle esperienze culinarie uniche. Di fronte una simile realtà, fa sempre scalpore che un locale, dopo aver ottenuto le tanto agognate stelle della Guida Michelin, decida di chiudere i battenti e di ripartire da zero con un nuovo percorso. È il caso di Lido 84, a Gardone Riviera, che ha da poco annunciato la chiusura: ecco il motivo di questa scelta.

La storia del ristorante Lido 84

Il ristorante Lido 84 a Gardone Riviera, sulla sponda lombarda del Lago di Garda, ha annunciato che chiuderà per sempre dopo 12 anni di attività. Il prossimo 22 marzo, infatti, sarà l’ultimo giorno di servizio. Aveva aperto il 21 marzo 2014 e, sotto lo chef Riccardo Camanini, aveva ottenuto diversi riconoscimenti internazionali, primo tra tutti la stella Michelin (ricevuta a soli 6 mesi dal debutto). Di fronte una meravigliosa vista fronte lago, proponeva 3 diversi menù degustazione, la Storia, 4 e mezzo e Oscillazioni, tutti di 7 o 9 portate, realizzati con ingredienti di stagione di alta qualità, simbolo di una cucina personalizzata e creativa.

Lido 84
Lido 84

Le parole per annunciare la chiusura

La chiusura è stata annunciata sulla pagina social ufficiale di Lido 84, dove è stato condiviso un toccante messaggio di ringraziamenti rivolto a tutti coloro che hanno reso questa incredibile avventura ricca di emozioni, soddisfazioni e traguardi, dai clienti ai collaboratori, fino ad arrivare ai fornitori che hanno lavorato “dietro le quinte”. Il motivo di questa scelta? Per tutti i membri dello staff è arrivato il momento di guardare verso il futuro, aprendosi a nuove idee e nuovi progetti. La speranza, però, è che il ristorante “possa continuare ad essere un’icona per il Lago di Garda e per il Made in Italy nel mondo”.

Leggi anche
Perché il ristorante La Coldana di Lodi ha rinunciato alla stella Michelin
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi Milano-Cortina
Perché Federica Brignone ha una tigre sul casco
Perché le spille delle Olimpiadi sono l'accessorio più desiderato del momento
Perché le spille delle Olimpiadi sono l'accessorio più desiderato del momento
Ilia Malinin alle Olimpiadi incanta e sconvolge: è un guerriero vestito d'oro
Ilia Malinin alle Olimpiadi incanta e sconvolge: è un guerriero vestito d'oro
Pressioni, stress, ansia: come funziona il supporto psicologico nei villaggi olimpici
Pressioni, stress, ansia: come funziona il supporto psicologico nei villaggi olimpici
L'omaggio a Giorgio Armani a Milano Cortina: alla cerimonia di apertura va in scena una sfilata tricolore
L'omaggio a Giorgio Armani a Milano Cortina: alla cerimonia di apertura va in scena una sfilata tricolore
Alla cerimonia di apertura trionfano cristalli e total white
Alla cerimonia di apertura trionfano cristalli e total white
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views