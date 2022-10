Perché Chiara Ferragni ha visitato il Castello di Chantilly, gioiello del patrimonio francese Tra una sfilata e l’altra della settimana della moda parigina, Chiara Ferragni ha fatto visita al castello di Chantilly, la cui storia è legata alla storia della Francia.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni al castello di Chantilly

Chiara Ferragni è in Francia per partecipare alla Paris Fashion Week. Tra una sfilata e l'altra la nota influencer approfitta del tempo libero per stare con la famiglia in uno dei luoghi simbolo per i bambini, il Parco divertimenti di EuroDisney, o vivere un'esperienza principesca in uno dei gioielli del patrimonio francese, il Castello di Chantilly. La storia del castello di Chantilly è molto legata alla storia della Francia. Con Chiara Ferragni facciamo un viaggio nel tempo nel cuore di quest'importante residenza principesca.

Chiara Ferragni davanti al castello di Chantilly

La storia del castello di Chantilly

La storia di questo importante monumento francese è legata profondamente segnato da un uomo: Henri d'Orléans, duca d'Aumale, che è stato il più grande collezionista del suo tempo. Il castello, circondato da un parco verde di 115 ettari, è stato costruito nel Medioevo e rimaneggiato, ampliato e abbellito fino al XIX secolo dai suoi vari proprietari.

Il castello di Chantilly

Il castello di Chantilly è sempre appartenuto a dinastie principesche che hanno contribuito allo sviluppo nei secoli della bellezza del luogo. Henri d'Orléans, duca d'Aumale, figlio dell'ultimo re dei francesi, Louis-Philippe, fece di Chantilly la cornice dei suoi capolavori e dei suoi manoscritti. Al duca d'Aumale si deve anche la perfetta conservazione del monumento che fu chiamato Museo di Condé, in onore dei suoi predecessori, i principi di Condé, e fu offerto all'Institut de France nel 1886.

Chiara ferragni visita Chantilly

Un'esperienza pensata per Chiara Ferragni

Il castello di Chantilly oggi è perfettamente conservato e aperto al pubblico. Gli appartamenti principeschi posti al primo piano sono visitabili e svelano le opere d'arte, mobili e dipinti di maestri del XVIII secolo raccolte dagli antichi proprietari.

Chiara Ferragni negli appartamenti del castello

Per Chiara Ferragni è stata organizzata una visita privata con uno spettacolo equestre dedicato che le hanno permesso di scoprire le meraviglie del luogo. Affascinante è stato il tour delle Grandi Scuderie del castello che occupano un intero edificio costruito dall'architetto Jean Aubert per Louis-Henri de Bourbon, settimo principe di Condé, nel XVIII secolo e che oggi rappresenta un vero capolavoro architettonico.

Chiara Ferragni nelle Grandi Scuderie

Il Castello di Chantilly con i suoi giardini, le scuderie, gli appartamenti principeschi e le scuderie, è un vero e proprio tesoro del patrimonio francese, nell'omonima località del Nord della Francia, assolutamente da visitare.