Pacchetti vacanza economici: i consigli per evitare truffe e costi extra Vi siete mai imbattuti in pacchetti vacanze a prezzi stracciati? Prima di acquistarli online o in agenzia di viaggio fareste bene a leggere con attenzione il contratto turistico che vi viene offerto: ecco quali sono i segreti per evitare truffe.

A cura di Valeria Paglionico

Vi è mai capitato di trovare dei pacchetti vacanza in offerta sia online che nelle agenzie di viaggio? Sebbene il prezzo a primo impatto possa sembrare estremamente conveniente, in verità nella maggior parte dei casi si tratta di uno "specchietto per le allodole": se non si leggono con attenzione tutte le clausole del contratto, si finisce per pagare una serie di servizi extra non appena cominciato il viaggio. Ecco, dunque, quali sono i dettagli da analizzare prima di acquistare un pacchetto vacanze e i trucchi per evitare ogni tipo di truffa o disdetta.

Perché i pacchetti vacanza vengono offerti a prezzi stracciati

I pacchetti vacanza sono la soluzione ideale per coloro che non hanno tempo o voglia di pianificare il tour o di prenotare da soli treni/aerei/navi. Per quale motivo spesso ci si imbatte in soluzioni che costano davvero poco? Perché nella maggior parte dei casi la cifra indicata e sponsorizzata è solo un anticipo e non il prezzo complessivo del viaggio. I termini e le condizioni del contratto che si va a stipulare quando si prenota spesso prevedono numerosi costi extra a pochi giorni dall'inizio della vacanza e, nel caso in cui non dovessero essere pagati, costringono i gestori ad annullare tutto senza possibilità di rimborso. Il segreto per evitare spiacevoli imprevisti, dunque, è prendersi qualche ora di tempo per leggere con attenzione tutte le clausole del contratto turistico, evitando di farsele semplicemente spiegare a voce dal funzionario addetto.

I segreti per interpretare un contratto turistico

Come interpretare un contratto turistico? Innanzitutto i termini e le condizioni devono essere chiare: se così non fosse, in caso di contestazione l'interpretazione andrebbe sempre a favore del consumatore. Bisogna fare particolare attenzione, inoltre, alla descrizione del servizio offerto e ai prezzi nel dettaglio, dalla caparra al totale, consapevoli del fatto che qualsiasi extra compreso nella cifra deve essere messo per iscritto. Sul web, inoltre, si possono cercare informazioni sia sul professionista che offre la vacanza che sulla compagnia di assicurazione a cui ci si affida in caso di imprevisti. Avere una copia del contratto è obbligatorio ed è chiaro che in ogni momento si può segnalare tutto ciò che non è chiaro.