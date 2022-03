Nuovi mondi possibili e una biblioteca della vita: a Dubai apre il Museo del Futuro Il nuovo Museo del Futuro di Dubai non è un museo come tutti gli altri. Realizzato da designer, artisti e registi visionari, è concepito come un set tecnologico in cui esplorare e interagire con il mondo futuro.

A cura di Clara Salzano

Il Museum Of The Future di Dubai progettato da Buro Happold e Killa Design – Credit Phil Handforth

"Il futuro appartiene a coloro che possono immaginarlo, progettarlo e realizzarlo. Non è qualcosa che si aspetta, ma che si crea”, è solo una delle varie scritte con calligrafia araba che decorano il nuovo Museum of The Future di Dubai. Alto 77 metri e con la forma ovoidale, l'edificio si pone come qualcosa di completamente nuovo nel tessuto urbano di Dubai sempre più verticale e come un incubatore di nuove idee unico al mondo, un catalizzatore per l'innovazione e una destinazione globale per inventori e imprenditori.

Il Museo del Futuro sorge in posizione strategica per Dubai

Il Museo del Futuro occupa una posizione privilegiata su una collina verde adiacente alle Emirates Towers. L'edificio, che si candida ad essere la nuova attrazione iconica di Dubai, è un museo dedicato all'innovazione e la tecnologia dei prossimi 20 anni. Progettato da Buro Happold e Killa Design per la Dubai Future Foundation, il museo è stato ideato per mostrare come la tecnologia potrà migliorare il futuro. È concepito come un set cinematografico e tecnologico in cui diverse installazione, dalla Biblioteca della Vita a Nuovi Mondi, permetteranno di esplorare e interagire con il mondo futuro.

Una delle installazioni interattive all’interno del Museum of the Future

La struttura dell'edificio non ha pilastri ed è stato progettato tutto in BIM: questo fa del Museum of the Future una meraviglia architettonica e ingegneristica. "La forma dell'edificio è futuristica: apre un nuovo percorso lontano dai grattacieli che dominano gli skyline ovunque. La sua forma è simbolica: l'edificio circolare rappresenta l'umanità; il tumulo verde su cui si trova in cima rappresenta la terra; il vuoto rappresenta il futuro sconosciuto". La sua facciata è una tela per le parole di Sua Altezza lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum rese nella calligrafia di Mattar bin Lahej. Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati una delle nazioni più avanzate del mondo in meno di 50 anni e questo museo vuole essere la vetrina dello "spirito di coraggio, ottimismo e innovazione che spinge Dubai in avanti ogni giorno".

