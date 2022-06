Apre il nuovo Museo Nazionale della Norvegia: l’Urlo di Munch in esposizione L’Urlo di Munch ha una nuova casa nel Museo Nazionale della Norvegia, il più grande dei paesi nordici, che apre al pubblico l’11 giugno 2022.

A cura di Clara Salzano

Apre il National Museum Of Norway a Oslo – Foto di Iwan Baan

L'11 giugno 2022 apre il nuovo Museo Nazionale della Norvegia, il più grande dei paesi nordici, con una collezione di 6.500 opere suddivise in 86 sale espositive. Nel nuovo edificio del museo sarà esposto anche l'iconico Urlo di Edward Munch. Il Museo, progettato dall'architetto Klaus Schuwerk, Kleihues + Schuwerk Architects, sorge sul lungomare di Oslo ed è destinato a diventare un landmark iconico per la capitale norvegese.

All’interno del National Museum Of Norway . La mostra Call It Art – Foto di Iwan Baan

Arte, architettura e design, dall'antichità ad oggi, è questo che attende il pubblico, a partire dall'11 giugno 2022, all'interno del nuovo Museo Nazionale della Norvegia. Il nuovo edificio è progettato per accogliere la più vasta collezione dei paesi nordici: "Con questo nuovo edificio – afferma la direttrice Karin Hindsbo – la Norvegia ha ora un museo moderno con qualità classiche, una nuova casa per la più grande collezione norvegese di arte, architettura e design".

Il National Museum Of Norway sul lungomare di Oslo – Foto di Iwan Baan

Il nuovo Museo Nazionale della Norvegia è stato istituito nel 2003 con la fusione di quattro musei dei settori dell'arte antica e moderna, dell'arte contemporanea, del design, dell'artigianato e dell'architettura. La collezione permanente del museo è organizzata cronologicamente per rappresentare la storia delle arti visive, del design e dell'artigianato in Norvegia, e delle opere internazionali. Una delle principali attrazioni è sicuramente costituita dalla collezione di opere di Edvard Munch del museo, a cui appartiene anche "L'Urlo", che si affianca alle collezioni esposte nel museo dedicato all'artista ad Oslo.

Edvard Munch, The Scream, 1893 – Photo The National Museum Børre Høstland

Il nuovo Museo Nazionale della Norvegia si sviluppa su più livelli e comprende 86 sale espositive. Lo spazio più suggestivo è la Light Hall, posta sul tetto dell'edificio, che comprende una grande sala per mostre temporanee con un'ampia terrazza all'aperto, caffè, un negozio e la più grande biblioteca d'arte della regione nordica.

Jeg kaller det kunst in mostra al Museo – Foto di Nasjonalmuseet Ina Wesenberg

La mostra inaugurale della Light Hall si intitola "Call It Art" ed espone le opere, in vari formati, di 147 artisti che lavorano oggi in Norvegia. Una volta in cima, il panorama dal tetto del Museo, che sorge sul lungomare di Oslo, è mozzafiato. Inoltre il museo, con la sua facciata rivestita di ardesia norvegese, è un esempio di architettura sostenibile perché riduce le emissioni di gas serra di almeno il 50% rispetto agli attuali standard edilizi.

Una delle sale espositive del nuovo Museo Nazionale della Norvegia

L'obiettivo del progetto del National Museum Of Norway è quello di ospitare opere d'arte per secoli e anche i materiali presenti nell'edificio, come la quercia, il bronzo e il marmo, sono stati scelti per la loro capacità di invecchiare bene: "I musei – racconta la direttrice Karin Hindsbo – sono luoghi che invitano a pensare in modo critico sul potere delle immagini ma sono anche luoghi di sosta e di riflessione". Un fitto programma di proiezioni, workshop e incontri rende lo spazio del museo accessibile a tutti per "riflettere i nostri tempi e la società in cui viviamo".