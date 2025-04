video suggerito

Nuove regole restrittive sulle isole spagnole: dove e quando sarà vietato bere alcolici State organizzando una vacanza su una delle isole Baleari, in Spagna? Fareste bene a sapere che sono state introdotte delle restrizioni sul consumo di alcolici: ecco quali sono. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Spagna è sempre stata una delle mete turistiche più apprezzate al mondo per la sua vida loca e di sicuro anche durante l’estate 2025 conterà milioni di visitatori alla ricerca di feste scatenate, aperitivi alcolici e dj set esclusivi. Per loro, però, arrivano delle brutte notizie: il governo locale ha appena approvato alcune nuove regole sul consumo di bevande alcoliche. Si tratta di divieti mai esistiti prima e che di sicuro modificheranno le abitudini dei viaggiatori che vogliono trasformare il loro viaggio nel trionfo del divertimento: ecco cosa prevedono e dove sono entrate in vigore.

Le isole spagnole che introducono il divieto di alcolici

Avete intenzione di organizzare una vacanza a Palma de Maiorca o Ibiza? Dovreste sapere che sono state appena introdotte delle nuove regole sul consumo di bevande alcoliche. In località super rinomate delle due isole come Magaluf, Llucmajor, Calvia e Sant Antoni, è vietato acquistare alcolici nei resort dalle 21.30 alle 8 del mattino. In alcune strutture all-inclusive, inoltre, è stato imposto il limite massimo di 6 consumazioni al giorno. L’obiettivo è quello di combattere gli effetti dell’overtourism, che negli ultimi anni è diventato un fenomeno decisamente preoccupante, vista l’enorme quantità di visitatori che arrivano alle Baleari in alta stagione e che finiscono per creare non poca confusione (anche perché spesso alzano il gomito).

Cosa si rischia se non si rispettano le regole

Il consiglio che viene dato ai turisti è quello di verificare il regolamento dell'hotel prima di prenotare. Il governo sembra infatti non avere alcuna intenzione di fare "sconti" a chi disobbedirà alle regole: ha chiarito che si impegnerà di impegnarsi con fermezza a contrastare comportamenti scorretti o inappropriati, imponendo multe salate oltre che ad azioni legali. La legge sul divieto di bere in pubblico si aggiunge così ad altre regole molto restrittive introdotte sulle isole delle Baleari, dal veto di feste in barca alle restrizioni sui tour dei bar, tutte in vigore almeno fino al 2027. In quanti erano a conoscenza di provvedimenti tanto duri?