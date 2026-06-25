Niente ristoranti stellati, secondo la Guida Michelin in Messico bisogna provare i tacos da 3 euro

Dimenticate i ristoranti stellati, la Guida Michelin ha riconosciuto l’eccellenza culinaria di un chiosco di tacos nel cuore di Città del Messico. Quanto costa questo piatto di alta qualità? Poco più di 3 euro.

Chi ha detto che per provare sapori sopraffini o semplicemente i piatti tipici di un luogo visitato bisogna necessariamente fare tappa in un ristorante stellato? Sebbene da anni vengano considerati il simbolo per eccellenza dell'alta cucina, è bene sapere che esistono molte altre proposte culinarie ugualmente gustose ma decisamente più low-cost. È il caso di Tacos de Canasta, un chiosco ambulante nel cuore di Città del Messico, che con i suoi deliziosi tacos da solo 3 euro si è aggiudicato una menzione nella Guida Michelin.

Poco più di 3 euro per un pasto completo

Si chiama Tacos de Canasta Los Especiales ed è un chiosco ambulante a pochi passi dalla piazza centrale di Città del Messico. A dispetto di quanto si possa pensare, la sua offerta culinaria è di alta gastronomia, solo che è "spogliata" da tutti i formalismi legati ai classici ristoranti stellati. Qui c'è sempre una enorme fila di locali e di turisti incuriositi, tanto che si arrivano a sfornare oltre 2.000 tacos al giorno, e il motivo è molto semplice: non solo la qualità è elevatissima, con soli 4 dollari (ovvero poco più di 3 euro) si può gustare un pranzo completo e tradizionale con tanto di bibita da accompagnamento.

Il segreto del successo di Tacos de Canasta

Qual è il segreto del successo di Tacos de Canasta? Innanzitutto il suo menù basato su 4 ingredienti must. Il primo è il chicharrón, una carne di maiale sottoposta a doppia fruttura, condita con peperoncini essiccati, sfumature d'aceto e salsa verde, il secondo sono i fagioli fritti e per completare non possono mancare la salsa guacamole e una purea di patata. Insomma, il chiosco è il trionfo della cucina popolare, basti pensare al fatto che ci si serve ancora di un antico rituale termico conosciuto da tutti gli ambulanti messicani. Le tortillas di mais vengono conservate in grandi recipienti ma stratificate e protette da tessuti di plastica. Così facendo, "sudano" nel vapore generato dal condimento della carne, dando vita a bocconi morbidi e vellutati.