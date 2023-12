Mercatini e villaggi di Natale 2023 nel weekend del 2 e 3 dicembre: gli eventi in Italia Il weekend del 2 e 3 dicembre è perfetto per perdersi tra i villaggi natalizi d’Italia: mercatini di Merano, Valle di Natale in Val Gardena, Regno del Grinch. Ecco gli eventi da non perdere nelle varie regioni.

La Valle di Natale della Val Gardena

Con l'arrivo di dicembre inizia ufficialmente il conto alla rovescia per Natale. Significa anche che le città di tutt'Italia sono pronte a inaugurare mercatini e villaggi natalizi. Alcuni hanno ufficialmente aperto le loro porte a turisti e cittadini già a novembre: non è mai troppo presto per iniziare a respirare l'atmosfera natalizia! E non a caso, il Natale ha fatto già la sua comparsa anche nelle case, molte delle quali già addobbate con le tradizionali decorazioni di questo periodo. Per il weekend del 2 e 3 dicembre si allunga la lista dei posti da visitare per immergersi completamente nel clima festoso del Natale e perdersi tra casette di legno, stand gastronomici e di artigianato, piste di pattinaggio e tanto altro ancora. Da nord a sud del Paese sono tantissime le proposte, per la gioia di grandi e piccini, da La Valle di Natale della Val Gardena al Regno del Grinch.

Il Natale in Val Gardena

La Val Gardena, tra le più affascinanti montagne delle Dolomiti (nonché Patrimonio Unesco) ospita uno dei villaggi natalizi più suggestivi d'Italia. L'1 dicembre è la giornata ufficiale di apertura de La Valle di Natale, con i tradizionali mercatini di Ortisei dedicati a prodotti dell’artigianato e a specialità culinarie locali. In questo periodo dell'anno Ortisei si tramuta nel Paese di Natale più esclusivo e pittoresco del nord Italia, dove trovare di tutto: dal dolciumi alle idee regalo fino alle decorazioni per l'albero. Il mercatino sarà aperto da venerdì 1 dicembre a domenica 7 gennaio 2024: tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica dalle 11.00 alle 19.00, con aperture straordinarie nei giorni festivi.

Mercatino di Natale di Lagundo ©Benjamin Pfitscher

I mercatini di Natale di Lagundo

Lagundo è la location ideale per respirare l'aria del Natale. Si trova a 2 km da Merano ed è un piccolo borgo rurale che in questo periodo dell'anno diventa un luogo incantato grazie all'allestimento del tradizionale Mercatino di Natale di Lagundo. L'evento è dedicato alla gastronomia e all'artigianato locali e si svolge nella piazza del paese. L'apertura del mercatino sulla Piazza della chiesa è prevista l'1 dicembre 2023 e le porte resteranno aperte a tutti fino all'1 gennaio 2024. Tra le altre iniziative in programma, per la gioia degli irriducibili fan dell'atmosfera festosa: la Foresta natalizia alla birreria Forst (dal 22 novembre al 7 gennaio) con i suoi stand e la pista di pattinaggio sul ghiaccio; il Mercatino di Natale all'Hofer Hof a Plars di Sopra (dal 3 dicembre 2023); La Magia dell'Avvento all'Hoferhof di Velloi (dal 10 dicembre).

Le campane natalizie della Foresta di Birra FORST

Napoli diventa il Regno del Grinch

Al Grinch è dedicato il percorso guidato che inaugura quest'anno a Napoli. La novità assoluta in città è appunto un villaggio avventura ispirato al personaggio portato sul grande schermo da Jim Carrey nel film omonimo diretto nel 2000 da Ron Howard. L'experience è strutturata per far divertire i più piccoli e si snoda in diverse attività, per una durata totale di circa 90 minuti. L'apertura al pubblico è prevista nei primi tre weekend di dicembre, dalle 10.00 alle 20.00, con ingresso gratuito per i genitori ed un ticket di 15 euro per i bimbi.

Il Regno del Grinch

Nuova edizione dei Presepi sull'acqua

Torna Presepi sull'acqua presso la Valle Antigorio, a nord del Piemonte, manifestazione giunta ormai alla sua decima edizione. Quest'anno il via all'evento è previsto il 2 dicembre. A disposizione dei visitatori ben 66 installazioni artigianali, con possibilità di estendere l'avventura anche a un'escursione guidata del posto.

L’Avvento nel Castello di Tirolo

L’Avvento nel Castello di Tirolo

Il mercatino di Natale di Tirolo con le sue bancarelle viene allestito sempre all’interno dell'omonimo Castello. Quest'anno si potrà accedere nei fine settimana dell'1-3 e dell'8-10 dicembre. Oltre al mercatino sono previste anche tante altre attività collaterali, per la gioia di grandi e piccoli: la pista di pattinaggio su ghiaccio, concerti, laboratori di bricolage, spettacoli, animazione, mostre.

Mercatini di Marano ©Hannes-Niederkofler

Mercatini di Natale di Merano 2023

Quelli di Merano sono tra i mercatini più famosi d'Italia. La location è degna di un mondo incantato: l'atmosfera sul fiume Passirio si fa magica in questo periodo, grazie agli stand (di gastronomia e artigianato) allestiti sulla Passeggiata che costeggia il corso d'acqua. La mascotte dei Mercatini di Merano è Goldy. Nella Casetta di Goldy, sono previste nel fine settimana tante attività per i più piccoli: workshop, laboratori. Gli adulti, invece, si possono riunire presso il Villaggio Natalizio in piazza della Rena, dominata dall'albero addobbato e dove affaccia Castel Kallmünz.