Mercatini di Natale 2025: qual è la città europea col miglior rapporto qualità-prezzo

Volete organizzare una vacanza tra i mercatini di Natale? Ecco qual è la città europea col miglior rapporto qualità-prezzo.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Con l'arrivo di novembre si dà ufficialmente il via al conto alla rovescia che ci porta all'inizio delle feste di Natale, da molti considerato il periodo più bello e magico dell'anno. Non sorprende, dunque, che le città si animino con lucine scintillanti, vetrine addobbate e bancarelle di prodotti tipici e artigianali. Fare visita ai mercatini più belli d'Italia e d'Europa è diventata una vera e propria mania, basti pensare al fatto che ogni anno sono sempre di più i turisti che organizzano un viaggio natalizio, andando alla ricerca delle offerte più convenienti fin da fine estate. Qual è la città europea che al momento offre il miglior rapporto qualità prezzo per una vacanza ai mercatini?

Quanto costa in media una vacanza natalizia a Vilnius

A metà novembre in tutta Europa vengono aperti i tradizionali mercatini di Natale e sono milioni i turisti che si riversano nei centri delle città per andare alla ricerca del regalo perfetto. Spesso, però, non si tratta di un'esperienza propriamente economica, visto che i prezzi proposti dalle bancarelle e dagli stand di cibo risultano essere "maggiorati" rispetto al resto dell'anno. Esiste però una città che risulta essere super convenienti per i viaggi natalizi: si tratta di Vilnius, la capitale della Lituania, che offre il miglior rapporto qualità-prezzo durante le feste. A rivelarlo è stata una ricerca condotta da Post Office Travel Money, che ha calcolato che per un soggiorno di due notti con voli e pasti inclusi non si superano mai i 500/550 euro.

Immagine

Qual è la città europea più cara per un viaggio di Natale

Al secondo posto nella lista delle città con il miglior rapporto qualità-prezzo per una vacanza tra i mercatini di Natale c'è Riga, la capitale della Lettonia (che si trova sempre nei paesi Baltici), dove si superano di poco i 550 euro per un viaggetto di 3 giorni. I prezzi della Polonia, da sempre considerato un paese "natalizio" super economico, sono invece aumentati di oltre l'11%. A Berlino, in Germania, i prezzi sono scesi del 22% rispetto agli scorsi anni, anche se rimangono ancora elevati. La destinazione europea più cara durante le feste? Copenaghen, in Danimarca, dove si arriva a spendere più del doppio rispetto a Vilnius.

