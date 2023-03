Mare Fuori 3, la fuga di Naditza e Filippo: dove si nascondono i due protagonisti della serie Per chi sta seguendo le puntate di Mare Fuori 3 ogni mercoledì in onda su Rai 2 ma anche per chi ha già finito di vedere la serie su RaiPlay, ecco alcune curiosità sulla fiction rivelazione.

A cura di Clara Salzano

Naditza e Filippo in Mare Fuori 3

Mentre è in onda su Rai 2 la terza stagione di Mare Fuori, gli spettatori della serie si stanno sempre più affezionando ai personaggi protagonisti della fiction ambientata all'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Sono tante così le curiosità che emergono a chi sta seguendo le puntate ogni mercoledì in onda su Rai 2 ma anche a chi ha già finito di vedere la terza stagione su RaiPlay: dove è stata girata la fiction con Carolina Crescentini, Carmine Recano, i giovani Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, tra gli altri? Dove si trovano i luoghi che mostra la serie Mare Fuori 3?

Naditza e Filippo, interpretati rispettivamente da Valentina Romani e Nicolas Maupas, nella serie Mare Fuori 3

Nella terza stagione della fiction i personaggi di Naditza e Filippo, interpretati rispettivamente da Valentina Romani e Nicolas Maupas, riescono a uscire dall'IPM e si danno alla latitanza. La coppia di giovani innamorati restano in Campania per la loro fuga improvvisando lavori saltuari e dormendo in giacigli di ventura.

Naditza e Filippo in hotel

Tra i luoghi della loro fuga si riconosce spesso la spiaggia di Castel Volturno, nella provincia di Caserta. Qui si trova il lido Don Pablo, dove Naditza e Filippo suonano assieme qualche sera.

Naditza sulla spiaggia nella serie Mare Fuori 3

Nelle scene di Naditza e Filippo in fuga nella terza stagione di Mare Fuori si riconoscono alcuni luoghi della costa campana come i cantieri navali tra Pozzuoli e Baia, le spiagge del litorale domitio e le ville lungo la costa campana.

Il lido Don Pablo sul Litorale Domitio

Ad un certo punto i due personaggi innamorati arrivano in una zona palustre, con capanne di legno e fitta vegetazione. Si tratta della riva del fiume Garigliano, a confine tra Campania e Lazio, che offre a Naditza e Filippo un luogo di riparo in attesa dei futuri sviluppi della serie.