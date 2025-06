video suggerito

Le vacanze di Alberto Matano: dove ha trascorso il primo weekend dell’estate Il prossimo venerdì La Vita in Diretta andrà in pausa per l’estate ma il conduttore Alberto Matano ha anticipato le vacanze con un weekend fuori città: ecco dove lo ha trascorso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Venerdì 27 giugno saranno diversi i programmi Rai che daranno il via alla pausa estiva, dando così agli spettatori appuntamento al prossimo settembre. La Vita in Diretta, il rotocalco di attualità di Rai 1, non farà eccezione e saluterà per qualche mese i suoi fan. Il conduttore Alberto Matano non se l'è lasciato dire due volte, anzi, ha già cominciato a godersi l'estate 2025 (anche solo se nel weekend). Dove ha trascorso il fine settimana che si è appena concluso? Ecco qual è la meravigliosa location scelta per questa piccola anticipazione delle ferie.

Il primo weekend di vacanza di Alberto Matano

Al motto di "Mozza Sfoglia Tiella", Alberto Matano ha documentato il suo primo weekend di vacanza a pochi giorni dalla pausa estiva de La Vita in Diretta. Insieme al marito Riccardo si è goduto un weekend di relax a Gaeta, il comune balneare incastonato nella costa tirrenica, a metà strada tra Roma e Napoli.

Alberto Matano e il marito Riccardo

Si tratta della location ideale per coloro che sono alla ricerca di mare pulito, spiagge attrezzate e un centro storico dove poter organizzare passeggiate, cenette con vista o degustazione di piatti tipici. Non avendo ancora terminato l'esperienza al timone del programma di Rai 1, Alberto Matano non si è voluto spostare troppo dalla Capitale ma, a giudicare dalle foto postate sui social, ha trovato la soluzione perfetta.

Gaeta

Cosa visitare a Gaeta

Quali sono i luoghi iconici di Gaeta che Alberto Matano ha visitato durante il weekend? Ha fatto un bagno al tramonto nella baia di Serapo, ha passeggiato tra le stradine del centro e ha assaggiato la pizza rossa con l'origano tipica locale. Nell'album condiviso su Instagram non è mancato un meraviglioso primo piano al porticciolo del paesino sullo sfondo del Tempio di San Francesco.

Gaeta

Quali altri luoghi si possono ammirare durante una vacanza a Gaeta? Le spiagge Arenauta o Fontania, i sentieri immersi nella macchia mediterranea, la Grotta del Turco e la Montagna Spaccata. Insomma, il conduttore ha dimostrato che non è necessario andare troppo lontano per godersi l'estate, anche con l'auto si possono raggiungere location incredibili e suggestive.