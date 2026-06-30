Le regole di galateo da seguire in hotel: silenzio nei corridoi, no ai furti degli articoli da bagno

Quali sono i comportamenti da evitare in hotel? A rivelarli è stato un esperto di buone maniere: ecco il risultato.

Con le vacanze estive che si avvicinano gli hotel di tutto il mondo si preparano ad accogliere centinaia di turisti alla settimana, peccato solo che alcuni di loro si rivelino maleducati, inopportuni e fastidiosi. Negli alberghi, infatti, spesso le persone si comportano in modo diverso rispetto a quando sono a casa, mettendo in atto degli atteggiamenti che inorridiscono non solo lo staff ma anche gli ospiti che intendono semplicemente godersi il relax. William Hanson, noto esperto di galateo britannico e direttore dell'English Manner Institute nel centro di Londra, ha spiegato quali sono le cose da non fare in un hotel.

Come comportarsi con lo staff di un hotel

Per quale motivo spesso gli ospiti degli hotel si sentono in diritto di poter fare tutto quello che vogliono all'interno della struttura? Si tratta di una questione "economica": nel momento in cui pagano una camera, credono erroneamente di poter mettere in atto ogni tipo di comportamento, dal lasciare la stanza in condizioni disastrose all'essere scortesi con il personale. Secondo William Hanson, la prima cosa da evitare è essere arroganti con lo staff, confondendo la gentilezza dei dipendenti per sottomissione. È importante, inoltre, avere rispetto per gli altri ospiti rimanendo in silenzio quando si cammina tra i corridoi: gli hotel sono fatti per riposare, dormire e trascorrere un piacevole soggiorno e non per ritrovarsi tra urla e inseguimenti.

Come evitare gaffe con i bagagli

Cosa dire, invece, degli articoli da bagno che spesso vengono portati a casa dagli ospiti? C'è una linea di demarcazione sottilissima tra souvenir e furto: se si tratta di un kit di cortesia con bagnoschiuma, cuffia per capelli o limetta per le unghie, metterlo in valigia non provoca particolari disagi ma, se si tratta di un asciugacapelli o di un accappatoio, si può parlare tranquillamente di furto. Come ultima cosa, sarebbe bene non fare gaffe con i bagagli: il concierge e i facchini sono lì per aiutare gli ospiti ma non bisogna considerare il loro servizio come qualcosa di dovuto. L'ideale, dunque, sarebbe telefonare in anticipo e chiedere allo staff se c'è la possibilità del trasporto bagagli in camera.