Le patatine fritte migliori al mondo sono di uno chef stellato e costano oltre 10 euro a porzione

Le patatine fritte migliori al mondo non sono un semplice contorno pop, sono una vera e propria esperienza culinaria: ecco chi le produce e quanto costano.

Avete sempre considerato le patatine fritte un contorno semplice e pop? Probabilmente non avete mai assaggiato le migliori al mondo, la cui particolarità sta nel fatto che vengono cucinate da uno chef premiato con tre stelle Michelin. Si chiama Sergio Herman ed è una vera e propria leggenda del settore, il suo più grande taguardo? Aver trasformato le patatine fritte in qualcosa di speciale, nonché in un prodotto di lusso: ecco per quale motivo le sue french fries sono tanto famose (e perché arrivano a costare oltre 10 euro a porzione).

Come sono nate le patatine fritte "di lusso"

Sergio Herman è un cuoco e imprenditore olandese. Sebbene abbia ottenuto 3 stelle Michelin con il ristorante di famiglia Oud Sluis (che ha chiuso nel 2013), è diventato famoso di recente grazie alle sue patatine fritte gourmet vendute nei locali da lui fondati Frites Atelier. Per arrivare alla ricetta finale ha lavorato ininterrottamente per 18 mesi: ispiratosi alle rinomate patatine belghe, ha perfezionato le sue french fries con delle maniacali ricerche su gusto e consistenza. Alla fine è riuscito a ottenere un risultato al top, trasformando le "semplici" patatine fritte in un'esperienza culinaria di alta qualità. A completare il suo piatto non mancano le salse esclusive, tutte fatte in casa, come la maionese al basilico, la salsa tartara, la béarnaise

Frites Atelier

I prezzi delle patatine fritte di Sergio Herman

"Abbinate a condimenti lussuosi e a una scelta di salse fatte a mano, le patatine di Frites Atelier rappresentano un'esperienza culinaria gourmet che sfida le convenzioni", sono queste le parole che si leggono sul sito ufficiale del locale per descrivere il prodotto di Sergio Herman. Quali sono i prezzi? Sul menù condiviso dal ristorante su Uber Eats si parte da 4,50 euro per la versione più semplice, realizzata con patatine fritte croccanti fatte con patate fresche di varietà Agria provenienti dall'argilla della Zelanda, aromatizzate con sale di salicornia. Si passa a 6,50 euro se si aggiungono due salse maionese, mentre vengono vendute a 8 euro le patatine con parmigiano e basilico oppure con salsa di arachidi indonesiana con lime kaffir e cipolle fritte. La variante più costosa? Quella da 12 euro, dove le patatine sono arricchite da uno spezzatino di manzo fiammingo cotto lentamente in umido nel ‘Petrus oud Bruin'.

