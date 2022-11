Le migliori mete di viaggio del 2023: nella classifica mondiale c’è anche l’Umbria La prestigiosa guida Lonely Planet ha svelato le migliori destinazioni di viaggio per il 2023 che vanno dall’Alaska all’Italia.

A cura di Clara Salzano

Perugia in Umbria

Best in Travel 2023 che ogni anno svela le migliori destinazioni di viaggio al mondo secondo la Lonely Planet, tra le guide più prestigiose del settore, non è una classifica. L'elenco delle 30 mete da non perdere è una serie di ispirazioni di viaggio in base alle inclinazioni personali dei viaggiatori. Best in Travel per il 2023 comprende infatti destinazioni come l'Alaska e le aree naturali della Colombia, le città europee come Manchester e Marsiglia, e regioni da esplorare come l'Umbria, unica meta in Italia inclusa nella lista.

Il Parque Eagle River in Alaska

Le 30 migliori destinazioni al mondo secondo la Lonely Planet sono suddivise in cinque categorie e al tipo di esperienza da vivere: Eat, Journey, Connect, Learn e Unwind (sapori, itinerari, connessioni, scoperte e relax). "L'elenco celebra il mondo in tutta la sua meravigliosa varietà allettante. Ciascuno degli itinerari di Lonely Planet's Best in Travel 2023 mostra come lasciarsi alle spalle la folla e ottenere veramente il cuore di una destinazione", spiega la guida nel comunicato. L'Italia compare solo nella categoria Sapori ed è l'Umbria ad essere indicata come meta da esplorare per la ricca scena gastronomica. La capitale del Perù, Lima, è invece indicata come principale meta per la stessa categoria grazie al gran numero di ristoranti di qualità presenti.

Il Parques Nacionales Naturales in Columbia

Nella categoria "Journey" spiccano i percorsi in treno come quello notturno tra Istanbul e Sofia , in Bulgaria, un viaggio su strada attraverso la Nuova Scozia o in Australia occidentale con i suoi parchi nazionali, le spiagge e le fantastiche città. Altro consiglio della Lonely Planet per un viaggio memorabile è il Parques Nacionales Naturales de Colombia, che comprende alcuni degli ecosistemi biologicamente più diversi al mondo in 59 aree naturali protette. Per il relax ci si può recare nella penisola di Halkidiki in Grecia, nel frattempo, a Malta o in Giamaica. L'Alaska conquista la categoria ‘Connect'.

Manchester è invece preferita nella categoria "Impara": nel 2023 la città prevede una serie di progetti di rinnovamento come per il Manchester Museum e il Manchester Jewish Museum.