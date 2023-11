Le migliori città d’Europa da visitare a Capodanno 2024: la classifica di Lonely Planet Avete intenzione di organizzare un viaggio a Capodanno per dare il via al 2024 “col botto”? Lonely Planet ha stilato la classifica delle migliori città europee in cui trascorrere l’ultima notte dell’anno: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Capodanno è una delle feste più attese dell'anno, il momento in cui si celebra il simbolico inizio di una "nuova vita" con amici, parenti e persone care. Se da un lato molti amano godersi la nottata in tutta comodità dal divano della propria casa, altri approfittano della ricorrenza per organizzare un viaggio in giro per il mondo, così da accogliere il nuovo anno a contatto con una cultura diversa dalla propria. È proprio a questi ultimi che Lonely Planet, la nota casa editrice di guide turistiche, ha dedicato la classifica delle città migliori da visitare tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. In quanti si lasceranno ispirare, così da non diventare ossessionati dalla domanda "Cosa fai a Capodanno"?

La città migliore d'Europa per far festa a Capodanno

Chi sta cercando di organizzare una vacanza nel periodo di Capodanno può approfittare dei consigli di Lonely Planet, che proprio di recente ha stilato la classifica delle città migliori da visitare durante il primo "ponte" del 2024. Ad aggiudicarsi il podio è stata Berlino, la cui famosa porta di Brandeburgo viene completamente illuminata allo scoccare della mezzanotte.

Berlino

La metropoli tedesca è la capitale europea delle feste, famosa per le discoteche techno, per i rave che durano fino al mattino e per i locali alla moda e per i locali alla moda che ospitano decine di diversi dj ogni sera. Al secondo posto c'è Lisbona con i suoi spettacoli pirotecnici, da quelli alla Torre de Belem a quelli nella vicina baia di Cascais.

Lisbona

Nella capitale portoghese si può poi continuare a festeggiare fino all'alba nell'iconico Bairro Alto, magari rispettando la tradizione locale dei 12 chicchi d'uva mangiati a mezzanotte. Nella top 3 non poteva mancare la romantica Parigi con i suoi incredibili panorami e con la sua Tour Eiffell scintillante.

Parigi

Da Dublino a Stoccolma, le tradizioni di Capodanno

A seguire nella classifica di Lonely Planet sono diverse capitali europee amate in tutto il mondo, da Dublino con l'esibizione in Grafton Street a tema angeli e demoni del Dublin Circus Project a Edimburgo, che proprio nel giorno di Capodanno viene illuminata da una fiaccolata che attraversa il centro città accompagnata da flauti e tamburi.

Dublino

Al sesto posto c'è Stoccolma, meta perfetta per coloro che non hanno paura del freddo, visto che allo scoccare della mezzanotte bisogna posizionarsi di fronte l'ingresso del Castello Reale per ammirare il tradizionale e suggestivo spettacolo pirotecnico.

Stoccolma

A chiudere la lista ci sono Madrid e Londra, due tra le più grandi metropoli europee dove nella notte dell'1 gennaio si continua a far festa fino all'alba nei locali alla moda. In quanti leggendo hanno già cominciato a sognare il loro viaggio di Capodanno?

Madrid