Le luci più belle di Natale in Italia, dai giardini alle città, fino alle installazioni d’artista

Ogni anno, con l’arrivo di dicembre, l’Italia si accende di luci che trasformano città, borghi e parchi in scenari sospesi tra tradizione e stupore contemporaneo. Dalle installazioni artistiche che reinterpretano il Natale in chiave creativa ai grandi giardini luminosi che immergono il pubblico in percorsi immersivi, fino alle illuminazioni urbane che ridisegnano vie e piazze, il Paese offre una scenografia natalizia scintillante che attira visitatori da ogni regione. Un viaggio attraverso le luci più suggestive diventa così un modo per riscoprire luoghi noti e angoli nascosti, lasciandosi guidare dalla magia che solo questo periodo dell’anno sa ricreare.

Palazzo Cordusio e il suo Sparkling Wonderland, Milano

Nel cuore di Milano, Palazzo Cordusio propone un allestimento che punta a valorizzare l’area riqualificata attorno all’edificio storico. Le luci avvolgono la piazza con installazioni che si integrano con le nuove funzioni commerciali e ricettive della zona, creando un percorso che accompagna i visitatori dall’ingresso verso gli spazi interni, con numerosi alberi di Natale dalle decorazioni brillanti, e le vie limitrofe. L’obiettivo è creare un punto di richiamo nel cuore della città, con un’illuminazione che sottolinea l’architettura dell’ex sede postale e ne aggiorna l’immagine per il periodo natalizio. L'allestimento, che sarà presente dal 15 novembre al 6 gennaio, vedrà l’iconica facciata addobbata con scintillanti decorazioni natalizie, l’ingresso impreziosito e selezionate aree comuni con allestimenti esclusivi realizzati in cristalli Swarovski.

Lumagica, Merano, Alto Adige

A Merano, Lumagica accoglie la magia del Natale strutturandosi come un percorso a tappe all’interno dei grandi giardini del Castel Trauttmansdorff, con installazioni che raccontano piccole narrazioni visive attraverso figure, portali e scenografie luminose. Il pubblico attraversa zone tematiche, più di 300 oggetti luminosi sono stati disposti per decorare il paesaggio e creare un'atmosfera magica, costruite con tecniche differenti, dalle sagome tridimensionali alle proiezioni su vegetazione e superfici naturali. L’evento punta a creare un’esperienza fruibile in movimento, adatta sia alle famiglie sia ai visitatori adulti, con un’organizzazione degli spazi che facilita il flusso e permette di soffermarsi nei punti più scenografici.

Isole di Luce, Isola dei pescatori, Piemonte

Sull’Isola dei Pescatori, l’iniziativa Isole di Luce coinvolge il borgo nella sua interezza, con un’illuminazione che segue il perimetro dell’isola e attraversa i vicoli interni. Le luci sono collocate in modo da valorizzare le abitazioni affacciate sul lago, gli approdi e gli scorci più frequentati dai visitatori, creando un collegamento costante con il paesaggio circostante. Il percorso permette di osservare l’isola da più punti di vista, sia da terra sia dalle imbarcazioni che la raggiungono, trasformando l’allestimento in un richiamo turistico stagionale.

Livigno e il Natale nel Villaggio, Lombardia

A Livigno, il Natale del Villaggio è accompagnato da un’illuminazione diffusa che coinvolge aree pedonali, strutture in legno e spazi dedicati alle attività commerciali. Le decorazioni seguono un’impostazione tradizionale, con figure e elementi tipici delle località alpine, ma sono distribuite in modo da creare un percorso che integra mercatini, botteghe e punti di ristoro. L’impianto luminoso contribuisce a rendere più fruibile il centro durante il periodo invernale, attirando sia i turisti sia gli appassionati di sport invernali che frequentano la località.

Villa Cipressi, Varenna, Lombardia

A Varenna, il giardino di Villa Cipressi viene illuminato con l'evento Christmas Garden, che trasforma il giardino botanico storico di Varenna in un percorso quasi magico attraverso installazioni luminose a tema natalizio, musica e specialità tipiche. Il percorso accompagna i visitatori lungo i vialetti che scendono verso il lago, con soluzioni luminose pensate per integrarsi con la struttura del giardino botanico. L’allestimento non si limita a un effetto estetico, ma aiuta anche a rendere più leggibile la disposizione degli spazi e la loro relazione con il paesaggio.

Corinaldo e il Gran Natale, Marche

A Corinaldo, il Gran Natale utilizza l’illuminazione come elemento di continuità tra le parti più frequentate del centro storico e gli spazi meno conosciuti del borgo. Le luci sono distribuite lungo vie, archi e punti panoramici, con un impianto che punta a guidare il visitatore e a valorizzare le caratteristiche architettoniche del paese fortificato. L’iniziativa comprende anche installazioni collocate presso luoghi simbolici, con l’obiettivo di valorizzare la città, inserita tra i 7 borghi più belli d'Italia.

Salerno e le Luci d'artista, Campania

A Salerno, le Luci d’Artista, giunte alla loro 20esima edizione, rappresentano un evento strutturato su vasta scala, con decine di installazioni distribuite in parchi, strade principali e piazze del centro. Il progetto prevede ogni anno un tema generale che orienta la scelta delle opere e la loro collocazione, creando un itinerario che si estende su più chilometri. L'installazione del 2025/2026 è iniziata il 14 novembre 2025 e proseguirà fino al 1° febbraio 2026 e tra quelle più belle ci sono le luminarie di Villa Comunale, a tema Giardino Preistorico, popolato da creature luminose e fiori giganti, mentre il Centro Storico si trasforma in un Percorso Fiorito, ricca di colori. Anche Piazza Largo Campo si illumina con La danza delle Meduse e, infine, in Piazza Flavio Gioia si può ammirare brilla …e le stelle stanno a guardare di Luca Pannoli, un omaggio al cielo notturno.

Le luci della città di Bergamo, Lombardia

A Bergamo, l’illuminazione natalizia interessa sia Città Alta sia Città Bassa, con installazioni variegate e davvero suggestive. Tra le novità di quest'anno spicca sicuramente Christmas Design, una mostra di installazioni luminose d'arte che si trova nel centro storico e sarà visibile fino al 6 gennaio. Nella parte storica vengono valorizzati anche gli edifici monumentali e i percorsi pedonali tra le mura, mentre nelle zone più moderne dominano installazioni più lineari.

Le Trame di Luce di Roma, Lazio

A Roma, Le Trame di Luce installate all'Orto Botanico propongono, da fine novembre a inizio gennaio, un percorso organizzato all’interno delle aree esterne del complesso, con installazioni che usano tecnologie diverse, dalle strutture metalliche ai giochi di proiezione. È l'occasione perfetta per una passeggiata molto suggestiva di oltre un chilometro immersi nella natura resa ancora più magica grazie alle luci e alle installazioni luminose.

Scorrano e la Festa delle luci, Puglia

A Scorrano, la tradizione delle luminarie raggiunge una dimensione particolarmente articolata, con strutture che richiedono progettazione ingegneristica e settimane di installazione. Le architetture luminose vengono collocate lungo le vie principali e sono spesso accompagnate da sequenze dinamiche che alternano intensità e ritmi diversi. La Festa delle Luci coinvolge aziende artigiane specializzate e rappresenta un punto di riferimento per chi vuole conoscere da vicino questa forma di lavorazione tipica del Salento.

Il Teatro della luce di Palermo, Sicilia

A Palermo, il progetto Teatro della Luce, dal 9 dicembre al 6 gennaio, prevede installazioni distribuite nel centro storico, più precisemente nei Quattro Canti, con interventi che mirano a mettere in risalto piazze, edifici e assi principali della città. Obiettivo del Teatro della Luce, creato da Odd Agency, è quello di colorare la città con la luce, durante tutto il periodo natalizio, mostrando gli elementi delle stagioni, le sante e i sovrani, e rendendo vivo il vero centro cittadino.

Luci in miniera ad Argentiera, Sardegna

In Sardegna, nel borgo minerario di Argentiera, le luci vengono utilizzate per valorizzare le strutture industriali dismesse e i percorsi che collegano gli edifici principali dell’ex complesso minerario. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di recupero del sito, trasformandolo in uno spazio visitabile anche nelle ore serali e soprattutto in un modo per far conoscere a grandi e piccoli la storia mineraria della città.