Le capitali mondiali della cultura: nella top 10 delle mete da visitare c'è una città italiana

Praga

Time Out è da 50 anni un punto di riferimento nel mondo travel. La rivista, nata come guida dedicata esclusivamente alla città di Londra, ha stilato una classifica delle capitali della cultura a livello globale, quelle mete imperdibili per coloro che, quando viaggiano, sono alla ricerca di una proposta culturale di alto livello e con prezzi ragionevoli. La lista è stata stilata attraverso un sondaggio condotto su 21.000 abitanti delle città di tutto il mondo. È stato chiesto loro quale fosse la qualità e l'accessibilità economica della scena culturale del posto, tenendo conto soprattutto del costo dei ticket, della possibilità di accedere ai musei con prezzi agevolati, della presenza di festival gratuiti all'aperto. Per ciascun Paese si è scelto di inserire una sola città e quattro sono state contrassegnate come "città sotto i riflettori" perché sono state segnalate dai redattori come poli di particolare interesse. Ecco cosa è venuto fuori.

Atene

Qual è la migliore città del mondo per la cultura

Città del Messico è stata nominata da Time Out la migliore città del mondo dal punto di vista culturale. Secondo la pubblicazione, la capitale vanta caratteristiche uniche: è cosmopolita e carismatica, offre una scena artistica diversa e accessibile a un pubblico vasto. Il punto maggiormente a favore della città è stata l'imponente scena museale, che ha conquistato numerosissimi consensi dal Palacio de Bellas Artes al Museo Soumaya. Molti sono permanentemente gratuiti oppure offrono l'ingresso gratuito la domenica per i residenti. Al secondo posto si è classificata Praga, in Repubblica Ceca con i suoi ponti, le torri gotiche, i castelli.

Parigi

Di tutte le città esaminate è quella che ha ottenuto il punteggio più alto in termini di convenienza: non è oneroso esplorarne le bellezze artistiche. Sul podio anche Città del Capo in Sudafrica, premiata per la sua grande energia e fervore culturale. Può sembrare strano, ma non compare Londra bensì Edimburgo, al sesto posto. Nella top ten anche: Buenos Aires, Atene, Vienna, Madrid, Melbourne. Seguono nelle seconde dieci posizioni: Parigi, Montreal, Marrakech, San Paolo, New York, Tokio, Abu Dhabi, Mumbai, Amsterdam e Seoul.

Città del Messico

Firenze è al nono posto

Firenze è una delle quattro città segnalate dagli esperti di Time Out, che l'ha definita "piccola ma potente" e l'ha messa al nono posto della classifica. La guida spiega, sul sito ufficiale:

Ha un peso superiore alla scena culturale globale. Non si tratta solo di tesori inestimabili del Rinascimento: Botticelli, Caravaggio, Gallerie degli Uffizi, il vasto e maestoso Duomo di Brunelleschi, le camere segrete appena scoperte sotto la Cappella Medici che ospitano schizzi inediti degli ultimi anni di Michelangelo. Firenze merita un posto sulla scena artistica contemporanea, con un'eccellente mostra di Anish Kapoor attualmente a Palazzo Strozzi e la mostra di abbigliamento maschile all'avanguardia Pitti Uomo che si svolge due volte l'anno.

Firenze

La classifica completa

Città del Messico, Messico Praga, Repubblica Ceca Città del Capo, Sud Africa Buenos Aires, Argentina Atene, Grecia Edimburgo, Scozia Vienna, Austria Madrid, Spagna Firenze, Italia (città in primo piano) Melbourne, Australia Parigi, Francia Montreal, Canada Marrakech, Marocco (città dei riflettori) San Paolo, Brasile New York, Stati Uniti Tokio, Giappone Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti (città sotto i riflettori) Mumbai, India Amsterdam, Paesi Bassi Seoul, Corea del Sud (città sotto i riflettori)