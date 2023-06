Le 20 spiagge per nudisti più belle al mondo (inclusa una italiana) Le spiagge per nudisti vivono una nuova ondata di popolarità tra chi vuole un’esperienza di immersione totale nella natura. La Cnn ha stilato un elenco di destinazioni imperdibili in tutto il mondo.

Tra la moda degli abiti trasparenti e le rivendicazioni femministe, il dibattito sulla nudità oggi è più vivo che mai. Ora che l'estate è alle porte, le spiagge per nudisti stanno vivendo una nuova ondata di popolarità: la pratica del ‘naturismo‘, nata alla fine degli anni Sessanta, è stata riscoperta come un modo per celebrare il corpo, comprese le sue imperfezioni, rompere i tabù e vivere un'esperienza di full immersion con la natura circostante. La CNN ha raggruppato le 20 località balneari per nudisti migliori al mondo e nell'elenco figura anche una spiaggia "segreta" in Italia.

Le spiagge per nudisti più famose al mondo

Anche se nascono per permettere una piena libertà, sulle spiagge per nudisti valgono alcune regole (che variano in base alle leggi nazionali) che vietano gli atti osceni e la ripresa di immagini senza consenso. Queste aree sono rigidamente delimitate e bisogna rivestirsi prima di andarsene. Ma, rispettando le regole, si può vivere un'esperienza di pieno contatto con la natura, per liberarsi da inibizioni e tabù. Secondo una ricerca della CNN, tra le più belle al mondo ci sono Playa Naturista Chihuahua, in Uruguay, Playa Zipolite in Messico, Little Palm Beach in Nuova Zelanda e Lady Bay Beach a Sydney, Moshup Beach a Martha's Vineyard, Black's Beach in California. Se sognate le Hawaii la vostra meta è la ‘piccola spiaggia' di Maui (Little Beach, nel Makena State Park), mentre in Sudafrica la spiaggia di Mpenjati rappresenta l'unico sito naturista di tutto il Paese.

Le spiagge naturiste in Europa

In Europa le mete da segnare sono la Croazia (Nugal Beach) Creta (per la Spiaggia Rossa) la Lituania (tra le dune di Nida Nude Beach). Tra le destinazioni più famose ci sono sicuramente Platja des Cavallet, a Ibiza, e lo storico villaggio naturista di Cap d'Agde, in Francia, che vantano una lunga tradizione di turismo ‘messo a nudo'. Tra le mete più sorprendenti c'è Sylt, in Germania, dove ci si può tuffare nudi nelle gelide acque del mare nel Nord.

Le località per nudisti in Italia

Nell'elenco stilato dalla CNN figura anche una meta italiana: si tratta della della spiaggia di Guvano, a Vernazza, nella cornice delle Cinque Terre. "Questa prima spiaggia per nudisti italiana sembra uscita da un film – riporta il sito – Ad aggiungere fascino alla spiaggia c'è il fatto che può essere raggiunta solo attraverso un vecchio tunnel ferroviario abbandonato (portare una torcia elettrica) su un sentiero dal villaggio di Corniglia".