Le 10 spiagge più belle di Bari e dintorni dove andare al mare in vacanza Bari è il capoluogo della regione Puglia. Le spiagge della città vanno da Manfredonia fino a Monopoli e a Mola di Bari,e coinvolgono quindi diversi comuni per un tratto di circa 30 km. La città è bagnata dal mar Adriatico e la zona che la circonda non è soltanto piana ma si estende anche fino alle prime zone collinari dell’Altopiano delle Murge. Vediamo le 10 spiagge più belle di Bari e dintorni dove andare in vacanza al mare nel 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Polignano a Mare (Bari)

Bari è la città più popolosa del mar Adriatico nonché capoluogo della Puglia. Si tratta di una città marittima visto che si affaccia sulla costa adriatica e dunque le spiagge sono molte vicine al mare: Bari Vecchia, il centro storico, dista 2 km dal mare. Il litorale di Bari, lungo circa 30 km, è prevalentemente roccioso, anche se non mancano le spiagge di sabbia, come Lama Monichile o Pane e Pomodoro, soprattutto andando verso Monopoli e Polignano: la costa parte dal sud di Manfredonia e arriva a Monopoli.

La zona della provincia di Bari è prevalentemente pianeggiante, anche se si estende fino ai primi pendii dell'Altopiano delle Murge. Alcune spiagge della provincia di Bari sono state inserite nell’elenco delle Bandiere Blu del 2024, tra cui Polignano a Mare e Monopoli. Scopriamo le 10 spiagge più belle di Bari e dintorni dove è possibile trovare il mare migliore nel 2024.

Spiaggia urbana Pane e Pomodoro (Bari)

Pane e Pomodoro è la spiaggia più nota della città di Bari: si tratta di una spiaggia di sabbia – anche se in alcuni tratti troviamo scogli e rocce – a poche centinaia di metri da Bari Vecchia, visto che accompagna la passeggiata del lungomare. La spiaggia si trova nella parte sud del lungomare barese, dopo la città vecchia: da qui è possibile ammirare anche il teatro Margherita, la cattedrale di San Sabino e la Basilica di San Nicola, la più celebre della città. Pane e Pomodoro è prevalentemente una spiaggia libera ma è dotata di tutti i comfort: ci sono diversi bar, le docce pubbliche, oltre ai bagnini per un primo soccorso. Si chiama Pane e Pomodoro perché, essendo la spiaggia simbolo della città, i baresi la frequentano da sempre, in qualsiasi giorno d'estate, e portano con sé pane e pomodoro come spuntino.

Tipologia di spiaggia: sabbia e libera.

Pane e Pomodoro

Lama Monachile (Polignano a Mare)

Lama Monachile non ha bisogno di presentazioni. La caletta più famosa di Polignano a mare è uno scorcio da cartolina, incastonata tra le scogliere da cui svettano le abitazioni del piccolo paese. Si chiama Lama Monachile per via del ponte omonimo, costruito negli anni Trenta dell'Ottocento, da cui tuttora è possibile godere una vista mozzafiato sul mare pugliese. Nota anche come Cala Porto, è sicuramente una delle spiagge più suggestive della Puglia. Si trova nel centro del piccolo paese e un tempo questa caletta veniva utilizzata come approdo per i pescatori: da qui il suo secondo nome. La spiaggia è fatta di ciottoli, così come il fondale marino subito profondo a pochi passi dalla spiaggia. La piccola cala non è attrezzata ed essendo di fatto nel centro del paese: essendo diventata una delle spiagge più frequentate della Puglia, è consigliabile andare la mattina presto per evitare di non trovare posto.

Tipologia di spiaggia: sassi e libera.

Lama Monachile

Le spiagge di Giovinazzo

A Giovinazzo, comune a pochi km da Bari, si trova un dei lidi attrezzati più famosi di tutta Bari e provincia. Incastonato in una piccola insenatura, il lido Azzurro è a meno di un km dal centro storico. Un'ottima idea per famiglie e bambine che sono in cerca di uno stabilimento balneare dotato di tutti i comfort e servizi. Tra le spiagge più curate di Giovinazzo troviamo anche la spiaggia di Cala Arena, immersa nel verde e a pochi passi sia dal paese che dal mare cristallino. Non troviamo né la sabbia, né la roccia, ma soltanto una piattaforma con un pontile da cui gettarsi nelle acque cristalline.

Tipologie di spiagge: sabbia e ciottoli.

Giovinazzo

Calette del Capitolo (Monopoli)

Nel suggestivo paese di Monopoli, a pochi km dalla città di Bari, si trovano le Calette del Capitolo, una serie di piccole insenature rocciose uniche nel loro genere. Si trovano tra la fine del comune di Monopoli e l'inizio di quello di Capitolo. Nota per l'acqua cristallina in contrasto con le rocce scure, la spiaggia è frequentata soprattutto per l'acqua pulita e dagli amanti dello snorkeling, un'attività che piace particolarmente a coloro che sono affascinati dai fondali marini. Le calette sono di piccole dimensioni ma molto affollate: sono visitatissime dai turisti per via dell'accessibilità, essendo collocate sul lungomare. Per chi non fosse amante della spiaggia con gli scogli, a pochi passi dal sito troviamo la spiaggia di sabbia del Capitolo.

Tipologia di spiaggia: scogli e rocce.

Calette del capitolo

Cala Cerasa (Monopoli)

La spiaggia di Cala Cerasa è una piccola caletta rocciosa nel comune di Monopoli. Il mare turchese di questa piccola spiaggia contrasta la sabbia fine che si racchiude tra le rocce: la spiaggia è libera ma è possibile noleggiare anche lettini e ombrelloni e, poco più in là, è possibile trovare anche stabilimenti balneari per famiglie con bambini. A Cala Cerasa non mancano anche gli eventi organizzati in spiaggia soprattutto al tramonto.

Tipologia di spiaggia: sabbia e scogli.

Cala Cerasa

Spiaggia di Torre a Mare (Bari)

La Spiaggia di Torre a Mare si trova a pochi passi dal centro storico: la spiaggia rocciosa è la più celebre del piccolo comune ed è soprannominata bunker, perché intorno alla spiaggia è presente una fortificazione, o Punta della Penna, per via di un piccolo lembo che ricorda la penna di un uccello. Attraverso una serie di gradini scolpiti nella scogliera si raggiunge Grotta della Regina, una cavità a forma di bocca risalente al Neolitico. Qui si sostiene amasse fare il bagno in mare Bona Sforza, duchessa di Bari nel Cinquecento.

Tipologia di spiaggia: scogli.

Cala Verde (Monopoli)

Cala Verde è una piccola caletta a pochi passi da Monopoli in provincia di Bari. Racchiusa tra due pareti rocciose, la spiaggia è sabbiosa e libera, perfetta per una giornata in mezzo alla natura. La baia è chiamata così per via delle sfumature che il mare assume in questo tratto di costa: essendo molto piccola è consigliabile arrivare presto la mattina per trovare un posto libero. Si arriva in macchina superando Monopoli, visto che è l'ultima spiaggia prima di arrivare a Capitolo.

Tipologia di spiaggia: sabbia e roccia.

Cala Verde

Spiaggia Cala Porta Vecchia (Monopoli)

La spiaggia di Cala Porta Vecchia di Monopoli è la spiaggia della città. Nella piccola caletta omonima, che è valsa a Monopoli la Bandiera Blu anche per il 2024 e le 3 Vele di Legambiente, ci si affaccia sul mare cristallino a pochi passi dal centro storico. Dall'altro lato si hanno le mura cinquecentesche che un tempo proteggevano la città. Per gli amanti della spiaggia di sabbia, questo è la location ideale e che consente di visitare il comune e il suo splendido mare: il fondale basso la rende ideale anche per le famiglie con bambini.

Tipologia di spiaggia: sabbia.

Spiaggia Cala Porta Vecchia

Cala Pietra Egea (Mola di Bari)

Cala di Pietra Egea è una cala rocciosa nella frazione di Cozze, nel comune di Mola di Bari, verso Polignano e Brindisi. La spiaggia è, come la maggior parte dei lidi in provincia di Bari, piena di ciottoli e scogli. Il mare è di un azzurro intenso e il fondale è perfetto per chi ama pesci e la vegetazione marina. La caletta è immersa in un suggestivo campo di fichi d'india, creando un contrasto tra la macchia mediterranea e l'azzurro del mare.

Tipologia di spiaggia: scogli e ciottoli.