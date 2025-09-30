La royal family apre il suo primo negozio di Natale a Buckingham Palace

Instagram @royalcollectiontrus

Londra nel periodo natalizio si carica di una magia speciale, di un'atmosfera da fiaba che attira turisti da ogni dove. Chi si recherà quest'anno nella capitale inglese potrà trovare una sorpresa in più, che farà certamente piacere soprattutto ai fan della royal family. I royals, infatti, hanno dato un annuncio che fa immediatamente sentire il Natale un po' più vicino e a chi vive lontano, farà venire voglia di acquistare subito un biglietto aereo.

La novità natalizia dei royals

La famiglia reale ha annunciato ufficialmente l'apertura del primo negozio natalizio proprio a Buckingham Palace. Si tratta di un pop up a tema, pensato per vendere tutta quell'oggettistica che solitamente durante le festività spopola soprattutto tra chi è alla ricerca di regalini simpatici e particolari. Lo store proporrà al pubblico una serie di idee perfette da mettere sotto l'albero: i visitatori potranno accaparrarsi gadget vari dalle decorazioni ai dolcetti stagionali e poi prodotti personalizzati, come gli utensili da cucina ispirati alla Grande Cucina del Castello di Windsor.

Chi è disposto a spendere un po' di più troverà sugli scaffali anche le porcellane ufficiali del Royal Collection Trust, il pezzo forte della collezione. Si tratta di pezzi pregiati realizzati a mano, utilizzando tecniche che si tramandano da oltre 250 anni. Ci sono poi tessuti ricamati provenienti dall'India, calici da vino in cristallo ispirati alla Grand Punch Bowl della regina Vittoria, giocattoli di peluche per bambini realizzati con materiali riciclati al 100%.

L'ingresso al negozio sarà gratuito e il ricavato delle vendite verrà devoluto alla conservazione della vasta collezione d'arte della famiglia reale. Annunciando la notizia sul suo sito web, il Royal Collection Trust ha scritto: "Per la prima volta, un negozio pop-up natalizio aprirà alle Royal Mews di Buckingham Palace, trasformando parte delle scuderie bicentenarie in una boutique festiva mentre le Mews sono chiuse ai visitatori per l'inverno".

Il Royal Mews Christmas Shop, infatti, avrà sede in un'area di Buckingham Palace che solitamente resta chiusa in questo periodo dell'anno. I Royal Mews adibiti a scuderie e garage ospitano le carrozze e le automobili di rappresentanza della famiglia reale. Diventeranno un villaggio di Natale nel periodo compreso tra il 14 novembre e il 5 gennaio 2026.