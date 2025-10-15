La migliore spa del mondo si trova in Italia: la classifica di The Times

Instagram @lefayresorts

Quando ci si vuole rilassare e coccolare, lasciando fuori i problemi e prendendosi un momento di pace e silenzio tutto per sé, la scelta perfetta è la spa: luogo per eccellenza del relax, dove ritrovare se stessi allontanandosi per un momento della fresia della vita quotidiana. The Times ha stilato la classifica delle 50 migliori spa del mondo, selezionate da un team di recensori e poi "provate" da esperti costantemente in viaggio in tutto il mondo, che hanno dunque avuto modo di visitare le strutture raccomandare da professionisti del settore turistico e lettori. Sono stati presi in esame diversi criteri, per la valutazione. Ovviamente è stato difficile restringere a sole 50 spa: sono quindi state premiate quelle dove l'eccellenza è una parola d'ordine in tutto, dai servizi offerti al pubblico al design, dall'atmosfera alla posizione. Insomma, sono 50 luoghi da sogno: ciascuno ha qualcosa di unico da offrire per rendere il soggiorno completamente rigenerante. Con orgoglio, si può ufficialmente affermare che la spa migliore del mondo si trova in Italia.

Qual è la migliore spa del mondo

La migliore spa del mondo si trova a Gargnano, piccolo comune in provincia di Brescia (Lombardia). È il Lefay Resort & Spa Lago di Garda e osservando le foto o ripensando a come è fatto (per i fortunati che ci sono stati) appare evidente il perché! Questa struttura posizionata sulle colline boscose del bresciano, regala una vista spettacolare sul Lago di Garda: il panorama già un opttimo motivo per aggiudicarsi la vittoria. Ma ovviamente, questo primo posto a livello mondiale è stato guadagnato grazie anche all'eccellenza di tutto il resto. La spa si sviluppa su tre piani di 4.300 mq: è dotata di piscina a sfioro aperta da aprile a ottobre, piscina talattoterapica interna, sette diversi tipi di sauna e sei zone relax, idromassaggio, area fitness.

A disposizione degli ospiti c'è un infinito elenco di trattamenti di ogni tipo, consigliati da un medico durante una consulenza iniziale preliminare, che serve a stilare un programma personalizzato. Insomma, è un vero e proprio tempo del benessere, con trattamenti spa a partire da 79 euro. A proposito di Italia: Palazzo Merano si è aggiudicato il titolo di Migliore spa per sport e fitness, Palazzo Fiuggi è stato eletto Migliore spa per buongustai mentre Borgo Santo Pietro è ufficialmente la Migliore spa romantica.

Quali sono le migliori Spa del mondo