La crociera infinita: 90mila dollari per vivere tre anni a bordo di una nave Si chiama MV Lara ed è la nave da Crociera il cui viaggio dura per anni, ecco come funziona e quanto costa una lunga vacanza a bordo.

MV Laura, la nave da crociera di Life at Sea

Un viaggio da far venire il mal di mare. Tre anni di navigazione, sette continenti, 140 paesi e 382 porti: la MV Lara salperà il 1 novembre da Istanbul. C'è già chi la chiama la "crociera infinita": i passeggeri potranno prenotare per tutti e tre gli anni, prendendo parte alla traversata in qualunque momento. L'itinerario non tornerà nelle destinazioni precedenti ma continuerà verso nuovi porti. "Quando a maggio abbiamo annunciato il progetto molte persone volevano venire. Novembre, però, era troppo presto per vendere le proprie case e fare le valigie. Così i clienti ci hanno chiesto di potersi aggiungere strada facendo", ha spiegato Kendra Holmes, CEO di Life at Sea, alla Cnn.

Quanto costa viaggiare sulla MV Lara

Il costo del biglietto include ogni servizio e comprende anche l'assistenza sanitaria. Si parte da 38.518 dollari all'anno a persona e si può arrivare a 3.500-4.000 dollari al mese (chi viaggia da solo paga un extra dell'85% per l'occupazione della cabina singola). Un prezzo mensile quasi inferiore agli affitti medi di alcune zone dell'America. A Manhattan, per esempio, la cifra per un'appartamento ha raggiunto da poco i 5,588 dollari al mese. Meredith Shay, una dei futuri passeggeri della MV Lara, ha scelto di vendere la propria casa per potersi permettersi la crociera. "Erano molti anni che avevo intenzione di farlo. Nel corso della mia vita ho viaggiato moltissimo – ha raccontato la donna al Mirror – Sono stata assistente di volo per 22 anni e ho sempre sfruttato la mia possibilità di soggiornare in giro per il mondo".

Cosa fare a bordo di una nave per tre anni?

Chi è che mollerebbe tutto per vivere in mare così tanto tempo? I potenziali viaggiatori spaziano tra pensionati, professionisti e persone che hanno la possibilità di lavorare in smart-working. Ma non c'è una regola. La nave può trasportare 1.400 passeggeri ma Kendra Holmes assicura che non si raggiungerà mai la piena capacità dell'imbarcazione, mantenendo l'occupazione a un massimo dell'85%.

La crociera ha anche in programma di lanciare il Dive Around the World, un progetto ideato per gli appassionati di sub. Comunque, tra lezioni di ballo, relax in piscina, gite organizzate e spa non si corre il rischio di annoiarsi. Sicuramente è un modo per rimanere sulla cresta dell'onda.