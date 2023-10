Una vita in vacanza: quanto costa la crociera che fa il giro del mondo in tre anni Vivere a bordo di una nave da crociera si può. L’esperienza intorno al mondo di Ville Vie Residences dura oltre 3 anni: ecco i costi delle cabine.

Quante volte, stressati dalla vita quotidiana e dai folli ritmi lavorativi, abbiamo pensato di mollare tutto e scappare su un'isola deserta per sempre? Ebbene, non è un'idea poi così infattibile. Fare vacanza tutto l'anno si può: è proprio questa l'iniziativa di Ville Vie Residences, che tra le sue varie proposte di viaggio offre dai più incalliti viaggiatori una crociera intorno al mondo che dura più di tre anni. Il CEO Mikael Petterson ha affermato che l'obiettivo dell'azienda è permettere ai viaggiatori di rendere il mondo la loro casa: "Villa Vie Residences non è solo una crociera, è uno stile di vita reinventato".

Cabina con balcone

Vivere su una nave da crociera è possibile

Tre anni senza attese alla fermata dell'autobus, senza dover pensare a cosa cucinare a pranzo e a cena, senza la preoccupazione delle pulizie, senza stressarsi per scegliere cosa fare il sabato sera e dove andare: più o meno il quadro è questo. Villa Vie Residences dà la possibilità di girare il globo a bordo di un complesso residenziale galleggiante, una lussuosa nave da crociera composta da cabine dotate di ogni comfort. È la soluzione ideale per chi vuole staccare completamente la spina dalla quotidianità, dall'ordinarietà, per chi ha voglia di prendersi una pausa da tutto e tutti, dedicandosi a un'esperienza avventurosa ed esclusiva che si fa una sola volta nella vita, ma che segna per sempre.

Cabina con balcone

La crociera dura ben 3 anni e mezzo e tocca 147 Paesi in 7 continenti: salperà per la prima volta nel maggio 2024 da Southampton, in Inghilterra e sono aperte le vendite. I passeggeri avranno a disposizione ogni servizio possibile e immaginabile: ristoranti, piscine, vasche idromassaggio, palestra, Spa, simulatore di golf, biblioteca e intrattenimento di vario tipo, dagli show dal vivo fino ai corsi di cucina.

Cabina vista mare

La crociera è strutturata in segmenti. Nell'ordine: Europa settentrionale (si parte il 15 maggio 2024), Groenlandia, Caraibi, sud America, nord America, Giappone e Filippine, Pacifico meridionale, dall'Australia a Bali, Asia settentrionale, Asia meridionale, India Sri Lanka e Malesia, Medioriente, Madagascar, Africa, Mediterraneo, traversata transatlantica (che chiude tutto il giro il 6 dicembre 2027). Si può anche personalizzare l'esperienza, salendo a bordo in un segmento intermedio e proseguendo fino al segmento di proprio interesse.

Cabina con vista sull’oceano

Quanto costa la crociera

I passeggeri possono scegliere tra diverse sistemazioni a bordo: cambiano le dimensioni della cabina e i servizi offerti. Al costo della cabina si aggiunge una tariffa mensile che parte da 1653 euro a persona per coprire cibo, bevande, supporto medico continuo, pulizie, lavanderia bisettimanale. Proprio come se fosse una casa di proprietà, le cabine possono essere vendute o affittate. Le cabine abitative sulla nave sono di tre tipologie: interna, vista mare con balcone. La prima costa oltre 90 mila euro, la seconda circa 140 mila euro, la terza supera i 235 mila euro.