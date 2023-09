La classifica delle migliori pizzerie d’Italia secondo Gambero Rosso Gambero Rosso ha stilato la Guida Pizzerie d’Italia 2024. A trionfare col maggior numero di riconoscimenti sono state le pizzerie campane: ecco quali sono le migliori.

La pizza è il simbolo della cultura e della tradizione culinaria italiana e, nonostante in molti all'estero provino a imitarla, è solo quella del nostro paese che continua a essere riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Sebbene la classica margherita sia ancora oggi la più richiesta, la pizza sta diventando sempre più ricercata e raffinata, un vero e proprio mix di sapori unici e gusti gourmet. Non sorprende, dunque, che Gambero Rosso abbia diffuso la sua Guida Pizzerie d'Italia 2024, un vero e proprio viaggio nei migliori locali capaci di regalare esperienze culinarie divertenti e di qualità: ecco quali sono le pizzerie migliori del momento, dai nomi storici ai nuovi format.

La pizza napoletana è Specialità Tradizionale Garantita

Nonostante sia stata reinterpretata in modo diverso in tutte le regioni italiane, dalla pizza al taglio romana alla pizza in padellino torinese, la Pizza Napoletana STG (Specialità Tradizionale Garantita) rimane inimitabile. All’interno dello stesso territorio partenopeo è disponibile in moltissime varianti, dalla pizza a “ruota di carro”, quella sottile e così grande da uscire fuori dal piatto, alla pizza a portafoglio, simbolo dello street food Made in Naples, fino ad arrivare alla pizza canotto, alla pizza a metro e alla pizza nel ruoto: tutte sono il simbolo di una tradizione culinaria millenaria. A trionfare è stata proprio la Campania con i riconoscimenti più ambiti: tra i 735 locali migliori d'Italia per impasto, lievitazione, legami col territorio, cottura e originalità degli abbinamenti, secondo Gambero Rosso le pizzerie campane sono le più meritevoli.

La lista delle pizzerie migliori della Campania

Nella Guida Pizzerie d'Italia 2024 ci sono diversi riconoscimenti: i Tre Spicchi, ossia le eccellenze tra le pizzerie al piatto, sono stati assegnati a 103 locali, le Tre Rotelle, ossia le migliori pizzerie al taglio, sono 14, mentre 28 insegne hanno ricevuto la stella, premio ottenuto dopo aver raggiunto punteggio pieno da almeno 10 anni. Ecco la lista delle pizzerie campane che hanno ottenuto i Tre Spicchi (in ordine alfabetico per luogo) e accanto il * per indicare coloro che hanno ricevuto anche la stella:

Aversa (CE)

La contrada

Caggiano (SA)

Le grotticelle

Caiazzo (CE)

Pepe in grani*

Caserta

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello

I Masanielli

Sasà Martucci – I Masanielli

Ercolano (NA)

Le Parùle

Napoli

10 Diego Vitagliano

50 Kalò*

Da Attilio alla Pignasecca*

Masardona

La notizia*

Oliva da Concettina ai tre Santi Francesco & Salvatore Salvo Sorbillo*

Starita*

Ottaviano (NA)

Villa Giovanna*

Pomigliano D'Arco (NA)

I vesuviani

Pozzuoli (NA)

10 Diego Vitagliano

Salerno

Màdia

San Giorgio a Cremano (NA)

Pizzeria Salvo*

Succivo (CE)

Da Lionello