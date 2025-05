Addio automobili e metro, ecco la classifica delle città in cui si cammina meglio a piedi

video suggerito

Siete amanti delle passeggiate e in vacanza non avete alcuna intenzione di chiudervi in metro e bus affollati? Ecco quali sono le città più percorribili a piedi al mondo.

A cura di Valeria Paglionico

Siete stanchi di dovervi preoccupare di auto-noleggio e trasporti quando organizzate un viaggio? Allora dovete puntare tutto sulle città più percorribili a piedi d'Europa, ovvero quelle in cui è praticamente inutile prendere i mezzi pubblici o le auto private, visto che tutto è può essere raggiunto sulle proprie gambe. A rivelare l'esclusiva classifica sul tema è stato uno studio condotto dal sito Compare the Market, secondo il quale esistono diverse location che si rivelano perfette per gli amanti delle passeggiate: ecco chi è in cima alla lista e l'unica italiana in lista.

Qual è la città più percorribile a piedi al mondo

Secondo lo studio condotto da Compare the Market, la città più percorribile a piedi al mondo è Monaco di Baviera, dove ben l'86% dei residenti vive senza auto, visto che strutture ricreative, scolastiche e sanitarie si trovano sempre nel raggio di 1 km. La città bavarese è anche un'ottima meta per i turisti: le principali attrazioni sono nel centro e non esiste, dunque, la necessità di prendere mezzi pubblici. L'orologio meccanico Rathaus-Glockenspiel, il parco del Giardino Inglese, Marienplatz, la Frauenkirche: questi sono solo alcuni dei luoghi simbolo che vanno visitati durante una vacanza a Monaco (e che si trovano a pochissima distanza l'uno dall'altro). Non mancano, inoltre, le birrerie dove rifocillarsi, dove in media una birra costa 4 euro e un pretzel 1,50 euro.

Milano è al secondo posto in classifica

A seguire nella classifica delle città più percorribile a piedi al mondo c'è un'italiana: Milano, che si è rivelata perfetta per coloro che non intendono chiudersi in metro o bus affollati per raggiungere un luogo specifico in centro. Varsavia, in Polonia, chiude la top 3, mentre al quarto e al quinto posto sono comparse Helsinki e Parigi. Al lato estremo della lista, invece, c'è Manila, la capitale delle Filippine, che si è aggiudicata il titolo di città meno percorribile a piedi al mondo. In quanti organizzeranno il prossimo viaggio in base a questa peculiarità?

