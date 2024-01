La classifica dei cibi da assaggiare assolutamente in ogni Paese del mondo: in Italia è un dolce Qual è la prelibatezza italiana da assaggiare assolutamente se si viaggia nel nostro Paese? Secondo un sondaggio il cibo imperdibile è un dolce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ramen

Paese che vai cibo che trovi: e proprio l'aspetto culinario è uno dei più interessanti quando si viaggia, quando si va alla scoperta di un posto nuovo. Ogni luogo ha le sue tradizioni in cucina, spesso anche molto diverse da quelle della propria cultura e per questo ancora più affascinanti. C'è chi, quando è lontano da casa, ricerca la stessa alimentazione di sempre e chi invece ama farsi guidare dalla curiosità, assaggiando e provando ciò che la cucina locale offre. La compagnia di assicurazioni di viaggio InsureandGo ha stabilito il piatto numero 1 in ogni Paese del mondo. Lo ha fatto analizzando i video di TikTok contenenti hashtag per oltre 2.600 prelibatezze appartenenti a 177 Paesi. Il numero di visualizzazioni associate a ciascun hashtag è stato conteggiato per produrre una classifica. Oltre a quella globale, sono state fatte anche quelle relative ai singoli continenti.

Churrasco

Cosa assaggiare quando si viaggia

Ora è di moda in tutte le principali città d'Italia, ma in caso di viaggio a Taiwan è d'obbligo una tappa per assaggiare il famoso bubble tea. La bevanda ormai spopola nei bar di tutto il mondo ed è vitale sui social, ma che è originaria di questo Paese: dunque, va assolutamente provata qui. Gli altri cibi che sono rientrati nella classifica di InsureandGo sono il coddle dell'Irlanda (uno stufato di patate e salsiccia), il chicharron in Spagna (uno spuntino a base di pancetta di maiale fritta), le lumache in Francia.

Bubble tea

La classifica è dominata da piatti a base di carne, mentre sul fronte vegetariano spiccano il nasi lemak della Malesia (un piatto di riso cotto nel latte di cocco) e il pad Thai in Thailandia (icona dello street food locale). Nel Regno Unito è il fish and chips a regnare sovrano.

Fish and Chips

Il cibo numero 1 in Italia

A livello globale, sono i piatti salati a dominare la lista dei cibi da provare in ogni Paese: i dolci che risultano primi solo in 38 località. L'Italia è una di questa. La selezione di dessert della classifica include la crema catalana in Andorra, il rasmalai in Pakistan, le code di castoro in Canada. Si potrebbe pensare che sul tricolore, l'abbiano spuntata la pizza o la pasta, che effettivamente di solito fanno subito pensare al Bel Paese. E invece non è affatto così. La prelibatezza da provare in Italia è risultata essere il panettone natalizio con uvetta e candidi!

La classifica globale

Ramen, Giappone – 16,5 miliardi di visualizzazioni Hot Dogs, USA – 10,2 miliardi di visualizzazioni Churrasco, Brasile – 8,3 miliardi di visualizzazioni Bubble Tea, Taiwan – 8,1 miliardi di visualizzazioni Bakso, Indonesia – 5,6 miliardi di visualizzazioni Kimchi, Corea del Sud – 5 miliardi di visualizzazioni Döner, Turchia – 4,9 miliardi di visualizzazioni Asado, Argentina – 4,3 miliardi di visualizzazioni Chicharron, Spagna – 3,2 miliardi di visualizzazioni Tamales, Messico – 2,9 miliardi di visualizzazioni Sinigang, Filippine – 2,7 miliardi di visualizzazioni Fufu, Ghana – 2,6 miliardi di visualizzazioni Caviale, Russia – 2,6 miliardi di visualizzazioni Pho, Vietnam – 2,3 miliardi di visualizzazioni Ceviche, Perù – 2,2 miliardi di visualizzazioni