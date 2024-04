video suggerito

La casa più stretta del mondo si trova in Italia (costruita solo per dispetto al vicino) In Sicilia c’è una cosiddetta “casa del dispetto”, nata in seguito a una lite tra vicini: è un’abitazione strettissima, voluta solo per fare una ripicca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Giusy Dente

Qualcuno la chiama "la casa più stretta del mondo", ma non è un Guinness World Record ufficialmente riconosciuto. Si tratta di un soprannome attribuito, non a torto, a un edificio che da anni non smette di strappare un sorriso. La sua storia ha fatto il giro del mondo e non c'è turista di passaggio in zona che rinunci a vederlo di persona. Sin dal momento della sua costruzione, però, questa casa si è conquistata anche un altro soprannome. La chiamano "la casa del dispetto". Leggenda vuole che sia stata costruita, appunto, unicamente per fare un dispetto, non di certo per fini abitativi.

La storia della casa del dispetto

Tra vicini di casa i rapporti non sempre sono idilliaci. Se ne sentono di tutti i colori tra liti furiose, dispetti, scorrettezze varie fatte sulla base di antipatie o antichi rancori. Chi più ne ha più ne metta e spesso si tratta di situazioni che vanno avanti anni, a colpi di scaramucce periodiche. Sicuramente il protagonista di questa storia, non spicca per pratiche di buon vicinato. L'uomo che ha costruito la cosiddetta "casa del dispetto", infatti, si è spinto decisamente oltre il limite. Negli anni Cinquanta, per fare una ripicca al vicino di casa, costruì questa abitazione unicamente per rivalsa contro il suo vicino di casa, non per abitarvi né perché ne avesse particolare necessità.

In realtà, l'uomo aveva il desiderio di alzare la propria casa in altezza, ma il vicino di casa gli negò il permesso, vincolo necessario per procedere. Lui quindi pensò di ergere questo muro in mattoni rossi, largo appena un metro. Poi aggiunse la porta di ingresso e persino in piccolo balcone. All'interno ci si sta appena in due, ovviamente viverci è impossibile, ma è a tutti gli effetti una casa a due piani, con scala interna. Lo scopo era semplice: nascondere il panorama a chi gli aveva negato l'autorizzazione a procedere, rendendo impossibile il sogno di innalzare la casa di un piano. La costruzione è stata possibile perché, effettivamente, l'uomo la rispettato la distanza minima tra la propria abitazione e quella del vicino.

Dove si trova la casa del dispetto

L'immobile in questione si trova a Petralia Sottana, un piccolo paese di poco più di 2400 abitanti, nel parco delle Madonie, in provincia di Palermo. In dialetto locale viene chiamata Casa du Currivu ("currivu" è il termine siciliano che significa dispetto). Con questa architettura così particolare, è diventata una delle più piccole e famose al mondo: chi è di passaggio fa sempre un salto in questo piccolo borgo, per scattare una foto.

Case del dispetto nel mondo

Anche in altri Paesi ci sono case del dispetto, nate più o meno per gli stessi motivi di quella a Petralia Sottana. In America si chiamano Spite House e le loro storie sono tutte legate a ripicche tra vicini o liti tra fratelli. Una si trova in Massachusetts e si chiama Pink House, costruita da un uomo in seguito al divorzio, per far dispetto alla ex moglie. Poi ci sono la Skinny House di Boston e la Montlake Spite House di Seattle.