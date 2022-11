Il viaggio di Francesco Totti ad Abu Dhabi: quanto costa il resort di lusso Francesco Totti è partito per un viaggio da solo ad Abu Dhabi, in Medioriente, dove ha giocato a paddle in un campo d’eccezione con vista panoramica mozzafiato.

Francesco Totti in viaggio ad Abu Dhabi

Francesco Totti non smette di far parlare di sé. Dopo la separazione da Ilary Blasi e la nuova relazione con Noemi Bocchi, con cui pare si stia prendendo anche una nuova casa a Roma, l'ex calciatore è partito per un viaggio da solo in Medioriente. Il motivo del suo viaggio però è prettamente lavorativo, infatti con Francesco Totti ci sono Vincent Candela, Guido Fienga (ex amministratore delegato della Roma) e Saleh Mohamed Al Geziry, Direttore Generale del Turismo presso il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi. È probabile che l'ex Capitano della Roma si sia recato negli Emirati Arabi per stringere accordi commerciali riguardo la diffusione del campionato italiano da Dubai e Abu Dhabi. Il viaggio in Medioriente è stata l'occasione per Totti per giocare a paddle in un campo d'eccezione con vista panoramica mozzafiato.

Francesco Totti gioca a paddle ad Abu Dhabi

Francesco Totti non condivide molte immagini della sua vita sui social ma è tornato a pubblicare un nuovo post durante il suo recente viaggio in Medioriente, senza la sua nuova compagna Noemi Bocchi. L'ex calciatore della Roma ha svelato il luogo meraviglioso dove ha partecipato ad una partita di paddle con Vincent Candela, Guido Fienga e Saleh Mohamed Al Geziry.

Il panorama dal resort di Francesco Totti ad Abu Dhabi

Il campo di paddle di Francesco Totti ad Abu Dhabi sorge in riva al Mar Arabico e gode di una vista mozzafiato sulla Grande Moschea dello Sceicco Zayed. Non sappiamo di preciso dove si possa trovare questa struttura sportiva panoramica ma è probabile che si tratti di uno dei cinque campi da paddle di livello mondiale del The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal.

La Grande Moschea dello Sceicco Zayed

Il Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal è uno degli hotel più esclusivi di Abu Dhabi, immerso in 57 acri di giardini lussureggianti con piscine e campi sportivi. Il resort gode di una delle viste panoramiche più suggestive di Abu Dhabi, dalle albe su Al Maqta Creek ai tramonti sulla Grande Moschea dello Sceicco Zayed. Una notte al Ritz-Carlton Abu Dhabi costa dai 280 euro circa per una camera doppia fino anche ai 20.000 euro per la Royal Suite.

