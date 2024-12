video suggerito

Il treno di lusso che in tre giorni attraversa l’Australia: un posto in cabina costa 3mila euro a persona Il Ghan è uno dei treni più famosi al mondo: attraversa l’Outback australiano e permette di scoprire paesaggi naturali incontaminati. Scopriamo come funziona un viaggio a bordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Outback australiano è uno dei luoghi più selvaggi della Terra. Si tratta di un insieme di zone interne dell'Australia praticamente desertiche e decisamente remote che si estendono per l'80% del Paese. Le temperature sono estreme sia di giorno che di notte e, a parte il fatto che ospita la più grande popolazione di cammelli selvatici del mondo, il proibitivo outback è in gran parte disabitato. C'è un treno super lusso, però, che permette di scoprire questa terra incontaminata. Il Ghan copre una della tratte più lunghe al mondo, che si estende per 2.979 chilometri e in diverse zone climatiche, dalla tropicale Darwin alle lussureggianti colline di Adelaide, nell'Oceano Indiano meridionale.

Come funziona il treno di lusso in Australia

Il Ghan è attivo due volte alla settimana in entrambe le direzioni, nord o sud, e accoglie i passeggeri durante tutti i mesi dell'anno tranne da dicembre a febbraio, i mesi più caldi dell'estate dell'emisfero meridionale. Con una velocità massima di 115 chilometri all'ora, il treno potrebbe completare l'intero viaggio da Adelaide a Darwin in circa un giorno e mezzo se procedesse senza interruzioni. È un treno turistico che funziona come una lenta nave da crociera su rotaia, con numerose fermate ed escursioni guidate lungo il percorso. Ci sono diversi itinerari con tour differenti, a seconda di dove ci si imbarca, di quanto si vuole rimanere a bordo e di cosa si vuole vedere: tendenzialmente quello più popolare è il tragitto che dura due giorni e tre notti di viaggio.

Una cabina Platinum

Il Ghan conta 30 carrozze, tre carrozze ristorante, tre carrozze bar, una carrozza club platinum e ovviamente le carrozze letto per gli ospiti e l'equipaggio. I passeggeri possono scegliere tra due classi di servizio: platinum e gold. La classe platinum è più costosa e presenta cabine più grandi e di una spaziosa carrozza ristorante privata per gli ospiti. La classe gold è di gran lunga il modo più popolare di viaggiare sul Ghan ed è l'unico servizio che offre camere singole per chi viaggia da solo. L'atmosfera è quella di lusso di un vecchio hotel di lusso con tutti i comfort e il prezzo è regolato di conseguenza. il prezzo di una cabina doppia in Gold parte da circa 2.800 dollari a persona per tre notti. La classe Platinum parte da oltre 4.900 dollari a persona per lo stesso viaggio.

Una camera nella classe Gold

Il ristorante è uno dei punti forti di ogni viaggio sul Ghan. La maggior parte dei passeggeri cena al ristorante Queen Adelaide, una carrozza con echi di design Art Déco e tavoli ricoperti di lino. Il menu, che cambia ogni giorno, è ispirato alle regioni dell'Outback che il treno attraversa. Tra le opzioni del menù troviamo la lonza di canguro, il barramundi d'acqua salata alla griglia e i fagottini di coccodrillo, solo per citarne alcuni. Le pietanze e le bevande, ovviamente, non si pagano, perché sono incluse nel costo del biglietto. Questo è uno dei motivi per cui il vagone bar, chiamato Explorer's Lounge, è sempre pieno. A bordo del Ghan non ci sono schermi per rafforzare l'atmosfera nostalgica. Un'atmosfera che piace moltissimo ai passeggeri, che, in media hanno tra i 60 e i 70 anni. Proprio basandosi sulla clientela che prenota questo viaggio le escursioni non sono difficili ma calibrate sui passeggeri.