Il treno della neve: da dove parte e quanto costa

L'inverno si avvicina e per molti questo significa che è arrivato il momento di organizzare le vacanze sulla neve. C'è chi punta sulla località sciistica più vicina alla propria città e chi, invece, vuole andare alla scoperta delle cime innevate più alte del mondo, in tutti i casi non risulta mai semplicissimi trasportare l'ingombrante attrezzatura per sciare. La soluzione ideale? Viaggiare a bordo del cosiddetto "treno della neve", lanciato proprio per andare incontro alle esigenze degli sciatori e degli snowboarder: ecco da dove parte e quanto costa.

Quali sono le fermate fatte dal treno della neve

Si chiama Eurostar Ski Train, ovvero "Treno della neve", ed è un alta velocità pensato per coloro che vogliono concedersi una vacanza in montagna senza preoccuparsi dell'attrezzatura ingombrante. Parte dalla stazione di London St Pancras International e arriva a Bourg-Saint-Maurice, sulle Alpi Francesi, facendo tappa in diverse località di montagna come Chambery, Albertville, Moutiers, Aime-La-Plagne, Landry. A Lille Europe, inoltre, è stata inserita una coincidenza. Visti i grandi spazi disponibili a bordo, ogni viaggiatore potrà portare con sé due bagagli lunghi fino a 85 cm, un bagaglio a mano, un paio di sci e uno snowboard.

I prezzi dell'Eurostar Ski Train

Il treno per Bourg-Saint-Maurice sarà in servizio dal 20 dicembre 2025 ed effettuerà l'ultima corsa il 28 marzo 2026, ovvero alla fine della stagione invernale. La tratta inversa, invece, quella che partirà alla volta di Londra, sarà attivata dal 27 dicembre 2025 al 4 aprile 2026. A bordo ci saranno il wi-fi e un'area ristorante, mentre all'arrivo in Francia si troveranno diversi pullman pronti a portare i turisti a destinazione. Il viaggio durerà poco meno di 8 ore all'andata e 9 ore al ritorno e i prezzi partiranno da 250 sterline a tratta (285 euro circa).