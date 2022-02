Il Museo Guggenheim di Bilbao celebra il suo 25° anniversario: come è diventato un’icona mondiale del design Il Museo Guggenheim di Bilbao si prepara a celebrare il suo 25° anniversario. Attraverso una serie di eventi e mostre in programma, capiamo come il museo sia diventato un’icona internazionale dell’arte e dell’architettura.

A cura di Clara Salzano

Il Museo Guggenheim Bilbao compie 25 anni

Non molte città del mondo possono vantare di avere un'icona dell'architettura tra le principali attrazioni del mondo. Lo fa Parigi con la Tour Eiffel, Londra con il Big Ben, Roma con il Colosseo, New York con l'Empire State Building e anche Bilbao con il Museo Guggenheim. L'avveniristica struttura rivestita in titanio dell'architetto Frank Gehry è diventata il simbolo dei Paesi Baschi nel mondo e si prepara a celebrare il suo 25° anniversario e c'è tanto da festeggiare.

Il Museo Guggenheim Bilbao è un’icona di architettura mondiale

Le celebrazioni per i 25 anni del Museo Guggenheim di Bilbao

Il 2022 sarà un anno ricco di celebrazioni per il Museo Guggenheim di Bilbao. Una serie di mostre ed eventi saranno organizzati per ricordare i suoi 25 anni, a partire dall'11 febbraio 2022 fino ad ottobre 2022, data effettiva dell'anniversario. Era il 1997 quando l'architetto canadese Frank Gehry progettò il museo su una superficie di 24.000 metri quadrati, come parte del piano di riqualificazione di Bilbao e della regione. Il Museo Guggenheim di Bilbao è stato il primo grande esempio di trasformazione della città che fino agli anni Ottanta era un sito a forte vocazione industriale, con grandi problemi sociali, disoccupazione e degrado.

"L'arte ispira il futuro" è il concept delle celebrazioni per il 25° anniversario che raggiungeranno l'apice nell'inaugurazione dell'ambiziosa mostra pensata per l'intero spazio espositivo del museo. La mostra si chiamerà "Sezioni/Intersezioni" e occuperà tutti i 9.000 metri quadrati espositivi: la collezione permanente del Museo sarà esposta con connessioni esterne ai principali momenti della storia dell'arte moderna. Saranno ripresentate anche opere site-specific di grandi dimensioni che hanno avuto un legame col Museo Guggenheim di Bilbao. Saranno acquisite inoltre nuove opere di artisti contemporanei che, con la nuova sistemazione delle opere più emblematiche nel museo, porranno l'attenzione sul ruolo fondamentale del Museo Guggenheim di Bilbao nel dibattito artistico internazionale.

Il Museo Guggenheim Bilbao inizia un anno di celebrazioni

Perché Museo Guggenheim di Bilbao è un'icona mondiale

Quando è stato inaugurato il Museo Guggenheim di Bilbao è stato un grande shock per il mondo dell'arte e dell'architettura. Era il primo museo con un design così incisivo e sorgeva in una città la cui vita culturale, economica, sociale e artistica aveva necessità di forte sviluppo. È stata quindi una scommessa quella dell'amministrazione di Bilbao di puntare su un archistar per rilanciare la città, tanto che da allora si parla di "effetto Bilbao". Molte altre città hanno provato a replicarne il successo ma senza uguale esito.

Il rivestimento in titanio del Museo Guggenheim Bilbao

Con la struttura frastagliata in titano che si riflette sulle acque del fiume Nerviòn e di un vicino laghetto artificiale, il Museo Guggenheim di Bilbao ha invece acquisito quasi da subito un grado di notorietà internazionale che ha continuato a essere mantenuto nel tempo: "In un contesto molto diverso da quello di qualche anno fa e dopo la necessaria riflessione dovuta alla pandemia, il Museo affronta le sfide del suo futuro con entusiasmo e realistico ottimismo. L'incertezza e i limiti vissuti dalla crisi sanitaria sono serviti da stimolo per cogliere nuove opportunità, che passano attraverso flessibilità, proattività e utilizzo delle tecnologie per continuare a diffondere l'arte e cercare ispirazione, e per continuare ad essere un motore trainante del territorio", spiega il Direttore Generale Juan Ignacio Vidarte del Museo, "Come accaduto un quarto di secolo fa in un contesto di grave crisi economica, il Museo ha visto chiaramente che ispirare fiducia e contribuire a riattivare l'ambiente fa parte della sua ragion d'essere. In questo senso, il Museo ha presentato il motto che presiederà il suo anniversario: ‘L'arte ispira il futuro', nonché un'edizione speciale del suo logo, che utilizzerà per tutto l'anno, in cui le caratteristiche lettere G del marchio Guggenheim si muovono come ingranaggi, formando il numero 25".