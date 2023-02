Il film di Colapesce e Dimartino: dove è stato girato “La primavera della mia vita” Colapesce e Dimartino, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2023, arrivano al cinema dal 20 al 22 febbraio 2023 con il film La primavera della mia vita.

A cura di Clara Salzano

La primavera della mia vita di Colapesce e Dimartino

Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, in arte Colapesce e Dimartino, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Splash, escono al cinema con il loro primo film La primavera della mia vita. Si tratta di un road movie surreale e poetico ambientato in Sicilia. Nell'attesa di vedere il film nelle sale cinematografiche dal 20 al 22 febbraio 2023, scopriamo le location de La primavera della mia vita.

I luoghi del film di Colapesce e Dimartino a Siracusa

Colapesce e Dimartino hanno vinto il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla con il brano Splash presentato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. la coppia di artisti si è riunita dopo un periodo di distacco partecipando anche ad un altro importante progetto, la realizzazione di un film. Si tratta del road movie La primavera della mia vita, al cinema dal 20 al 22 febbraio 2023, in cui Colapesce e Dimartino sono autori del soggetto, della sceneggiatura e anche i protagonisti.

Diretto da Zavvo Nicolosi, già regista dei videoclip di Colapesce e Dimartino, il film La primavera della mia vita è la storia di due amici con un passato musicale in comune che intraprendono un viaggio surreale e poetico in Sicilia. Dalle immagini già condivise sui social si riconoscono diversi luoghi iconici della regione nelle scene ma la maggior parte delle riprese sono state girate a Siracusa. La città è stata scelta per ambientare gran parte delle scene ma anche come base logistica per la fase di preparazione, l’appoggio per il casting, reparti di lavorazione e gli uffici.

Le altre location de La primavera della mia vita in Sicilia

Per il film La primavera della mia vita molte riprese sono anche state realizzate sull'Etna. Dalle immagini condivise si notano anche scene girate a Catania e lungo la costa di Acireale, come Aci Trezza e Aci Sant'Antonio, e Santa Maria La Scala.

Il road movie del duo musicale Colapesce e Dimartino si sposta inoltre anche verso Palermo dove sono state realizzate alcune riprese per La primavera della mia vita, al cinema dal 20 al 22 febbraio 2023.