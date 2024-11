video suggerito

Il Colosseo supera Casa Bianca e Big Ben: è tra i monumenti più riconoscibili al mondo Il Colosseo è il simbolo di Roma, uno dei luoghi più visitati del nostro paese e proprio di recente è riuscito a addirittura a superare la Casa Bianca e il Big Ban nella classifica dei monumenti più riconoscibili al mondo.

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare in giro per il mondo è uno dei piaceri della vita è non sorprende che il settore del turismo risulti costantemente in crescita, soprattutto dopo un evento "limitante" come la pandemia che per anni ha tenuto tutti chiusi in casa. In quanti scelgono una precisa meta in base a un monumento iconico che vogliono assolutamente ammirare dal vivo? La Statua della Libertà di New York, il Taj Mahal indiano, la Casa Bianca di Washington, il Colosseo romano: ecco la classifica dei monumenti più riconoscibili al mondo (che ha premiato il leggendario Anfiteatro Flavio della Capitale italiana).

La top 3 dei monumenti più riconoscibili al mondo

AllClear, azienda leader nel mondo delle assicurazioni di viaggio, ha condotto uno studio per stabilire quali sono i monumenti più riconoscibili al mondo. Per essere precisi, è stato chiesto al gruppo di partecipanti di identificare correttamente alcune location iconiche sparse su tutti i 5 i continenti e alla fine i risultati sono stati chiari: a classificarsi al primo posto è stata la Statua della Libertà di New York, riconosciuta dal 99% degli intervistati.

Statua della Libertà

Inaugurata nel 1886 dopo essere stata donata agli Stati Uniti dal popolo francese, è diventata il simbolo della Grande Mela insieme all'Empire State Building di Manhattan e ad oggi conta oltre 4 milioni di visitatori ogni anno. A completare la top 3 della lista ci sono la Tour Eiffel di Parigi e il Taj Mahal di Agra, India.

Taj Mahal

I monumenti italiani in classifica

A conquistare il quarto posto in classifica è stato il Colosseo, il monumento simbolo di Roma riconosciuto dal 91% degli intervistati. Grazie alla sua forma unica e alla sua storia leggendaria è riuscito a superare altri luoghi leggendari, dalla Casa Bianca alla Sydney Opera House, fino ad arrivare al Big Ben di Londra.

Colosseo

In ottava posizione è comparso un altro monumento iconico italiano, la Torre di Pisa, mentre a seguire ci sono la Grande Piramide di Giza, Stonehenge, Mount Rushmore, il Golden Gate Bridge, Machu Picchu e l'Empire State Building. A chiudere la lista la Fontana di Trevi, altro luogo simbolo della Capitale. In quanti si lasceranno ispirare dalla classifica per i loro prossimi viaggi?

Fontana di Trevi